Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El teléfono 112 ha recibido un aviso a la 1,30 horas de la colisión de dos vehículos en la Plaza de los Patos, se indicaba además que uno de los coches estaba ardiendo.

Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros

Los servicios sanitarios han indicado que el accidente se ha saldado con cuatro heridos que han tenido que ser trasladados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves, dos hombres de 18 años, otro de 25 y una mujer de 18

C. B.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

Cuatro personas han sido evacuadas al hospital este domingo tras haber resultado heridas en la colisión un vehículo con otro que estaba estacionado en la ... localidad granadina de Peligros,.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros

Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros