Un agente del Greim, en pleno proceso

Un agente del Greim, en pleno proceso Ideal

Así fue la complicada maniobra para retirar una roca que podía desprenderse en Los Cahorros

El Ayuntamiento cerró la vía de escalada el pasado 1 de agosto y pidió ayuda a la Guardia Civil, que tras inspeccionar la zona en helicóptero el martes y asegurar la roca, planificó la intervención

C. Á | I. G.

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:25

Unos escaladores dieron aviso, el Ayuntamiento de Monachil y la Guardia Civil ejecutó para evitar una desgracia. esa ha sido el proceso para retirar una ... roca que estaba suelta y podía provocar un accidente serio. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil retiró el miércoles por la mañana una roca suelta en la vía de escalada Normal de La Morcilla de Los Cahorros, en Monachil, que amenazaba con caer sobre el puente colgante largo de este concurrido paraje del Parque Natural de Sierra Nevada.

