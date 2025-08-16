Así fue la complicada maniobra para retirar una roca que podía desprenderse en Los Cahorros

Unos escaladores dieron aviso, el Ayuntamiento de Monachil y la Guardia Civil ejecutó para evitar una desgracia. esa ha sido el proceso para retirar una ... roca que estaba suelta y podía provocar un accidente serio. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil retiró el miércoles por la mañana una roca suelta en la vía de escalada Normal de La Morcilla de Los Cahorros, en Monachil, que amenazaba con caer sobre el puente colgante largo de este concurrido paraje del Parque Natural de Sierra Nevada.

El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Monachil, Mariano Sevilla, explicó a esta redacción que la alerta la dieron unos escaladores que comprobaron, al ascender por la vía de La Morcilla, grado V de dificultad, que una roca varios metros antes de coronar el cortado estaba «semisuelta» y podría desprenderse.

El Ayuntamiento cerró la vía de escalada el pasado 1 de agosto y pidió ayuda a la Guardia Civil, que tras inspeccionar la zona en helicóptero el martes y asegurar la roca, planificó la intervención para el miércoles.

Dos componentes del GREIM fueron trasladados a la parte superior de las paredes de los Cahorros para realizar la inspección y estudio del estado en el que se encontraba la roca con riesgo de caída al vacío, así como si hubiese alguna más en la vertical que hubiese pasado inadvertida.

Una vez en el lugar, los componentes del GREIM comprobaron que, efectivamente, la roca se encontraba desprendida y existía un alto riesgo de caída al vacío, por lo que colocaron en el acto unos anclajes de seguridad provisional para impedir que cayera.

El pasado miércoles cuatro componentes del GREIM y una tripulación de la UAER de la Guardia Civil de Granada se desplazaron a la zona de Los Cahorros de Monachil al objeto de retirar la mencionada roca, cuyo descenso se realizó por efectivos del GREIM con medios técnicos oficiales a una repisa de bastante amplitud, quedando depositada con total seguridad, todo ello coordinado con Ayuntamiento de Monachil y Agentes Medioambientales del Parque Nacional de Sierra Nevada. Fue sobre las 12:30 horas cuando por fin quedaron finalizados los trabajos.