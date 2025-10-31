«La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»

Los vecinos del edificio de Atarfe que anoche se incendió consecuencia de una deflagración de gas todavía no han podido volver a sus casas. Efectivos ... de bomberos, Guardia Civil y Policía Local de Atarfe trabajan desde primera hora sobre el terreno para asegurar la estructura y esclarecer lo ocurrido.

MÁS INFORMACIÓN Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe

A la llegada de IDEAL esta mañana, el equipo de Criminalística de la Guardia Civil se encontraba interrogando a algunos residentes. En el interior de la urbanización, había varios grupos de vecinos de los otros bloques, que no han sufrido daños. En total hay cinco; el que se incendió es el tercero y consta de 14 viviendas.

«Mi novia estaba aquí cuando se produjo la explosión. La casa tembló tanto que pensó que era un terremoto. Cuando vio que había fuego salió corriendo, pero nosotros sí hemos podido dormir aquí», ha explicado a este medio un joven del último bloque. Según él, algunos afectados «han venido con la bolsa de ropa, pero han visto que no podían entrar en sus casas y se han ido».

Un total de cuatro personas resultaron heridas al producirse la deflagración de gas. El suceso se produjo a las 19.57 horas, cuando más de una veintena de vecinos alertaron al centro de coordinación por una deflagración y posterior incendio de un ático en un bloque de viviendas de dos plantas, ubicado en la calle Alcoholera.

En el lugar del siniestro intervinieron los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil y la compañía suministradora de gas.

Incertidumbre

La mayoría se fue a casa de familiares o amigos. Solo cuatro familias fueron reubicadas en el Hotel Corona con ayuda del Ayuntamiento de Atarfe, que en el momento del suceso celebraba el pleno de octubre. «Varios concejales recibieron llamadas alertando y nos trasladamos al lugar. Daba miedo cómo las llamas salían de la vivienda y el cañón de humo. Fue terrible», ha aseverado la alcaldesa, Yolanda Fernández.

Por el momento, se desconoce si los vecinos de este edificio podrán dormir hoy en sus casas. La regidora atarfeña se mantiene a la espera de avances en la investigación, de la que se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial con apoyo de los especialistas TEDAX de la Guardia Civil. El equipo de Criminalística trabaja recogiendo muestras.

La barandilla de la terraza del piso donde se originó el fuego acabó estampada contra un seto. El suelo de los jardines de la urbanización está repleto de cristales de las ventanas, en cada esquina hay trozos de sillas de plástico, de persianas, cortinas... Hay restos por todas partes, incluso en el descampado de enfrente.