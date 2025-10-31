Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inspección en el piso incendiado en busca de pruebas este viernes. Pepe Marín
Incendio en Atarfe

«La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»

Guardia Civil y Bomberos trabajan en el edificio incendiado anoche en Atarfe. Los vecinos han dormido fuera y todavía no pueden volver a sus casas

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:32

Los vecinos del edificio de Atarfe que anoche se incendió consecuencia de una deflagración de gas todavía no han podido volver a sus casas. Efectivos ... de bomberos, Guardia Civil y Policía Local de Atarfe trabajan desde primera hora sobre el terreno para asegurar la estructura y esclarecer lo ocurrido.

ideal «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»