Se busca un águila de Harris perdida en Monachil

«Águila de Harris perdida en el Barrio de Monachil. Es tranquila y dócil, no ataca a las personas ni a animales domésticos ya que ... está acostumbrada a verlos. Si alguien la ve o tiene alguna información se agradece se ponga en contacto». Este es el anuncio publicado el miércoles en redes sociales por el propietario de una tienda de jardinería y piensos en el Barrio de Monachil.

Poco después, otros usuarios informaban que había sido vista en La Zubia. Fue un vecino de Monachil que salía del Centro Comercial Alhsur el que la vio acercarse volando, con su envergadura de más de un metro, este jueves hacia las seis y media de la tarde. «Iba por la acera y vino planeando muy suave hacia mí –explica Antonio Jesús Valle–. Tengo un cortijo en Monachil y estoy acostumbrado a ver rapaces, pero no en un centro comercial».

Ampliar

Llamó a la Policía Local de La Zubia, que justo ese día se encontraba de huelga. Avisó entonces a la Guardia Civil, pero no tenían agentes disponibles y le recomendaron «meterla en una caja». No se atrevió a tocarla. «Estaba tranquila, pero un águila también te puede hacer daño», explica Antonio, que observó que el ave tenía una anilla en una pata y un cordón de cetrería en la otra.

El águila estuvo diez o quince minutos junto a él, tranquila, aparentemente esperando a ser alimentada. Pero Antonio no tenía a mano una paloma muerta o una pata de pollo, que es lo que se suele dar a estas rapaces. «Finalmente, emprendió vuelo y se fue hacia la Vega», relata.

Cuando se enteró de que la tienda El Agropecuario La Jungla buscaba al ave, se puso en contacto con su propietario. «Me dijo que se iba a dar una vuelta por la zona , con algo de carne, para encontrarla», explica.

Dócil y sociable

El águila de Harris es una rapaz de tamaño mediano, de unos 50 centímetros de longitud, una envergadura de las alas de 1,2 metros y un peso medio de 900 gramos, si bien las hembras son más grandes que los machos. Tiene un plumaje de color pardo oscuro con marrón rojizo en la parte superior e inferior de las alas y las patas, con una característica franja blanca al final de la cola.

Ampliar Águila de Harris en un aeropuerto. Ideal

A diferencia de otras especies de rapaces, el águila de Harris es muy dócil y sociable. Por eso es muy utilizada en cetrería, para la caza de aves y presas pequeñas como conejos y liebres. Se utiliza, por ejemplo, en aeropuertos para proteger a los aviones de posibles impactos, ya que la presencia de depredadores naturales disuade a otras aves de anidar o volar en las pistas.