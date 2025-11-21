Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El águila de Harris, posada en la acera junto al Centro Comercial Alhsur Antonio Jesús Valle

Se busca un águila de Harris perdida en Monachil

Fue vista por un vecino en el Centro Comercial Alhsur de La Zubia, estuvo 15 minutos a su lado y luego echó a volar

Inés Gallastegui

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:54

«Águila de Harris perdida en el Barrio de Monachil. Es tranquila y dócil, no ataca a las personas ni a animales domésticos ya que ... está acostumbrada a verlos. Si alguien la ve o tiene alguna información se agradece se ponga en contacto». Este es el anuncio publicado el miércoles en redes sociales por el propietario de una tienda de jardinería y piensos en el Barrio de Monachil.

