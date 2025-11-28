Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente regula el tráfico en los accesos al Nevada en una imagen de archivo. IDEAL

Armilla refuerza los accesos al Nevada con 16 policías ante el boom del 'Black friday'

Voluntarios de Protección Civil también vigilarán la zona y en la parada del metro pasará un coche cada seis minutos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:12

Hoy, 'Black Friday', es el día de compras más fuerte del año, preludio de una campaña de Navidad que también se prevé potente. Y en ... la meca granadina del 'shopping', el centro comercial Nevada Shopping de Armilla, la tarde se prevé compleja por la gran afluencia de clientes, por lo que han reforzado los protocolos de vigilancia y limpieza como es habitual en los picos de visitantes.

