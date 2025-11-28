Armilla refuerza los accesos al Nevada con 16 policías ante el boom del 'Black friday'

Hoy, 'Black Friday', es el día de compras más fuerte del año, preludio de una campaña de Navidad que también se prevé potente. Y en ... la meca granadina del 'shopping', el centro comercial Nevada Shopping de Armilla, la tarde se prevé compleja por la gran afluencia de clientes, por lo que han reforzado los protocolos de vigilancia y limpieza como es habitual en los picos de visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Armilla han preparado un dispositivo especial de tráfico para vigilar los accesos del centro comercial con 16 agentes de la Policía Local que se distribuirán en turnos de mañana y tarde. Estos agentes estarán ubicados en la periferia del Centro Comercial Nevada y en las rotondas cercanas, con el objetivo de agilizar la circulación y evitar posibles colapsos. «Desde Jefatura se ha establecido coordinación directa con seguridad privada del centro comercial y con personal de Metro, con el fin de garantizar una adecuada regulación de los flujos circulatorios de peatones, tanto en accesos como en salidas del recinto», señalan fuentes de la Policía Local de Armilla.

Según señalan desde el Ayuntamiento de Armilla, también Protección Civil dispondrá de un dispositivo específico y actuará como punto de información en las zonas de mayor afluencia de personas en la vía pública cercana al Nevada como la calle Darwin y la avenida de Las Palmeras. Asimismo, colaborarán en la gestión de los flujos peatonales en el exterior del Nevada, en caso de que la situación lo requiera, según indican.

También desde el Metro de Granada han previsto un operativo especial en la parada Sierra Nevada de Armilla «para garantizar el óptimo flujo de usuarios», con un refuerzo del personal de metro y vigilancia, según informa la Junta de Andalucía. El horario de funcionamiento, por ser viernes, se amplía hasta las 02:00 horas de la madrugada del sábado y durante todas las horas puntas circulará un tren cada seis minutos.