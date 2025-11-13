Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

No es la primera vez que lo intentan en comercios de Granada o en algún municipio de la provincia. Tampoco será la última. Los timadores ... siempre vuelven a las andadas. Y esta vez la han conseguido 'colar' en Santa Fe.

La alerta la ha dado la Policía Local del municipio tras una reciente denuncia que ha recibido. Un comerciante del pueblo ha sido víctima de una estafa. Según relata el dueño de un bar, un joven ha entrado a su establecimiento y le ha pedido que le cambiara un billete de 50 euros. Con buena intención, este comerciante ha accedido a la petición. Ha sido más tarde cuando se ha dado cuenta que el billete era falso.

Según el testimonio de esta persona, el chico que le ha estafado con un billete de 50 euros de curso no legal, es joven y se ha marchado en un coche modelo Volkswagen Golf de color gris. Es por ello que la Policía Local de Santa Fe ha querido poner en alerta a vecinos y comerciantes para que no piquen en las artimañas de este joven.

«Revisa requetebién cada pago en efectivo o petición de cambio», comenta la Policía Local de Santa Fe en una publicación en redes. Ante la duda, ¿cómo detectar que un billete es falso? «Toque, mire, gire», estos son los tres pasos para descubrir en un instante si un billete es legítimo o no.