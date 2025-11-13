Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
La Policía Local del municipio avisa a vecinos y comerciantes de los hechos detectados en algunos establecimientos
Granada
Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:02
No es la primera vez que lo intentan en comercios de Granada o en algún municipio de la provincia. Tampoco será la última. Los timadores ... siempre vuelven a las andadas. Y esta vez la han conseguido 'colar' en Santa Fe.
La alerta la ha dado la Policía Local del municipio tras una reciente denuncia que ha recibido. Un comerciante del pueblo ha sido víctima de una estafa. Según relata el dueño de un bar, un joven ha entrado a su establecimiento y le ha pedido que le cambiara un billete de 50 euros. Con buena intención, este comerciante ha accedido a la petición. Ha sido más tarde cuando se ha dado cuenta que el billete era falso.
Según el testimonio de esta persona, el chico que le ha estafado con un billete de 50 euros de curso no legal, es joven y se ha marchado en un coche modelo Volkswagen Golf de color gris. Es por ello que la Policía Local de Santa Fe ha querido poner en alerta a vecinos y comerciantes para que no piquen en las artimañas de este joven.
«Revisa requetebién cada pago en efectivo o petición de cambio», comenta la Policía Local de Santa Fe en una publicación en redes. Ante la duda, ¿cómo detectar que un billete es falso? «Toque, mire, gire», estos son los tres pasos para descubrir en un instante si un billete es legítimo o no.
Cómo identificar un billete falso
Los billetes de euro incorporan elementos de seguridad muy avanzados, que permiten distinguirlos con facilidad de las falsificaciones, sin necesidad de un equipo especial.
Tan sólo hay que tocar, mirar y girar
Tocar
Mirar
Marca de agua
Imagen difusa que muestra un retrato de Europa
El tacto
El papel del billete está hecho de fibra pura de algodón, lo que le confiere una textura firme y resistente
Impresión en relieve
Estas líneas tienen impresión calcográfica o en relieve que crea un efecto perceptible al tacto
Hilo de seguridad
Está incrustado en el papel del billete. Cuando se mira el billete a contraluz, el hilo aparece como una banda oscura
Girar
Banda holográfico
Al girar el billete, la imagen del holograma brilla. Se aprecia el retrato y el valor del billete
Réplicas
Se pueden comprar billetes de apariencia legal para usarlos como atrezzo en películas o en juegos de mesa
Si se desean usar estas réplicas deben cumplir las normas de reproducción del Banco Central Europeo que son:
Impresas por una sola cara su longitud y anchura sean iguales o superiores al 125%, o iguales o inferiores al 75%
Por ambas caras las especificaciones, siempre que su longitud y anchura sean iguales o superiores al 200%, o iguales o inferiores al 50%
125% / 200%
50% / 75%
Que estén hechas de un material claramente distinto del papel, cuyo aspecto y tacto sea notoriamente distinto del aspecto del material del que están hechos los billetes
En la reproducciones digitales debe llevar la palabra SPECIMEN
Los que se venden en tiendas online son como los originales en ambas caras y en tamaño y textura, pero incluyen la palabra COPY o una anotación de que no son legales.
Se comercializan como dinero de juguete para educación, juegos o atrezzo cinematográfico
CARLOS J. VALDEMOROS
