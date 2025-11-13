Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alerta en un pueblo de Granada por dtectar billetes falsos. IDEAL

Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

La Policía Local del municipio avisa a vecinos y comerciantes de los hechos detectados en algunos establecimientos

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

No es la primera vez que lo intentan en comercios de Granada o en algún municipio de la provincia. Tampoco será la última. Los timadores ... siempre vuelven a las andadas. Y esta vez la han conseguido 'colar' en Santa Fe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros