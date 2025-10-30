Arden dos coches en dos calles del Albaicín en apenas media hora

Los vecinos del Albaicín se ha despertado hoy inquietos por el incendio de dos coches en el barrio. Uno se quemó a las 5.20 ... horas en una calle cercana a la fábrica de Fajalauza. El otro, apenas media hora después, en San Miguel Alto. La Policía Local, que intervino en la zona, ya está investigando los hechos y comprobará si las imágenes de las cámaras cercanas les ayudan a encontrar alguna pista.

El fuego de uno de los coches, el que quemaron en las inmediaciones de Fajalauza, afectó a la fachada de una vivienda. Afortunadamente estaba deshabitada, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

La Policía, que está investigando los hechos, indicó que no parece que haya sido algo fruto de la casualidad, por la cercanía y el poco tiempo que pasó entre un hecho y otro. No obstante, no se descarta ninguna hipótesis.

Los vecinos reclaman soluciones para acabar con la inseguridad que viven en la zona

Por su parte, Carlos Yagüe, uno de los portavoces del barrio, aseguró en declaraciones a IDEAL que los residentes en la zona están «hartos» de sufrir inseguridad y situaciones como la que se produjo ayer. Dijo que en la zona en la que apareció quemado uno de los vehículos es habitual que se vea trapicheo de drogas, aunque reconoció que no saben ni a quién pertenecían los coches calcinados, ni que puede haber detrás del suceso.

En cualquier caso, Yagüe aprovechó para anunciar que en los próximos días tienen previsto reunirse representantes de varias asociaciones vecinales de barrios del centro de la ciudad para poner en marcha una plataforma única que luche por los intereses de la zona.

Las asociación de Albayzín, Sacromonte, San Ildefonso, Realejo, Centro-Sagrario, Boquerón, Barranco del Abogado y Elvira-Barrio Albayzín serán las que compongan esta nueva plataforma coordinada contra la delincuencia y la okupación.

El representante vecinal afirmó que las personas que viven en estas zonas de Granada necesitan que se garantice su seguridad. Reconoció que ya trabajan de forma conjunta con la policía, pero reclamó más colaboración a las administraciones para que adopten medidas que sirvan para atajar estos problemas.

Yagüe explicó que quieren hacer una memoria de viviendas okupadas y también de delitos. «Necesitamos soluciones para poder vivir tranquilos en nuestro barrio», aseveró.

Yagüe recordó que llevan mucho tiempo reivindicando que se actúe para acabar con los problemas que se viven en este barrio y otros cercanos. Dijo que la quema de los dos vehículos de esta mañana es el penúltimo capítulo de una situación de inseguridad a la que llevan enfrentándose desde hace años.