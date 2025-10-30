Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los vehículos que ha ardido en el Albaicín.

Uno de los vehículos que ha ardido en el Albaicín. IDEAL

Arden dos coches en dos calles del Albaicín en apenas media hora

El fuego de uno de los vehículos afectó a la fachada de una casa y la Policía Local investiga si ambos sucesos están relacionados

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:58

Comenta

Los vecinos del Albaicín se ha despertado hoy inquietos por el incendio de dos coches en el barrio. Uno se quemó a las 5.20 ... horas en una calle cercana a la fábrica de Fajalauza. El otro, apenas media hora después, en San Miguel Alto. La Policía Local, que intervino en la zona, ya está investigando los hechos y comprobará si las imágenes de las cámaras cercanas les ayudan a encontrar alguna pista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arden dos coches en dos calles del Albaicín en apenas media hora