Arde una vivienda en un bloque de pisos de la calle Joaquina Eguaras. Ideal

Arde una vivienda en un bloque de pisos de la calle Joaquina Eguaras

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas en torno a las 12.00 horas de personas alertando sobre el fuego

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Una vivienda de un bloque de pisos de seis plantas ha ardido este viernes en torno a las 12.00 horas en el número 15 ... de la calle Joaquina Eguaras, según ha informado el 112 a este periódico. La Policía Nacional ha confirmado que no hay víctimas, pero sí se han producido daños materiales.

