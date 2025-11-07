Arde una vivienda en un bloque de pisos de la calle Joaquina Eguaras

Una vivienda de un bloque de pisos de seis plantas ha ardido este viernes en torno a las 12.00 horas en el número 15 ... de la calle Joaquina Eguaras, según ha informado el 112 a este periódico. La Policía Nacional ha confirmado que no hay víctimas, pero sí se han producido daños materiales.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Policía Nacional y Policía Local, así como una unidad del centro de emergencias sanitarias 061 de Granada de modo preventivo.

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas a las 12.05 horas de personas alertando sobre el fuego en la conocida calle de la capital. Los alarmantes indicaron que veían llamas salir del que sería el salón de la vivienda.