Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
Los técnicos de Endesa junto a Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos, que sucedieron en la zona de Las Flores
Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58
La central de contadores de un edificio en el que no había ningún contrato de luz ha ardido en Pinos Puente. Algunos técnicos de Endesa ... se desplazaron al lugar de los hechos, en la zona de Las Flores de la localidad junto a la Guardia Civil.
Según indicaron desde la compañía eléctrica, ese tipo de incidentes se producen por el exceso de potencia en algunos transformadores. No obstante, no se trata de un hecho aislado. Este año un mismo centro de distribución se ha quemado dos veces en esta zona del municipio y hay otros cuatro que también califican como «conflictivos».
E dinero que 'pierde' la eléctrica por estos hechos repercute en las facturas de los consumidores. Además del coste económico y los perjuicios para los ciudadanos que ven el suministro afectado, hay un riesgo real para los habitantes. Estos transformadores se ubican en zonas muy cercanas a las viviendas y, por tanto, los incendios que se producen podrían provocar daños personales para los que residen en estas zonas.
