«Arde el Amazonas, duele el corazón» La comunidad boliviana en Granada congrega centenar y medio de personas en defensa de la Amazonia y la Chiquitanía ANTONIO ARENAS Granada Domingo, 8 septiembre 2019, 15:48

A partir de las siete de la tarde bolivianos residentes en Granada provistos de banderas y carteles y de otros colectivos se fueron congregando en la plaza del Carmen de Granada para denunciar lo que está sucediendo en el Amazonas y la Chiquitanía boliviana. Entre cánticos reivindicativos se fueron sucediendo las intervenciones de algunos de sus integrantes, como es el caso del ataviado con el traje de la tribu Yuki que micrófono en mano explicó que Chiquitanía «agarra parte de Brasil, Bolivia y Perú donde sobreviven más de 30 tribus, yo vengo en representación de una ellas». Después comentaría que Chiquitanía significa chiquito porque la aldea tenía la puerta muy chica y que solicitaba la colaboración de todo el mundo, «pues se está perdiendo la fauna pero también tribus». Asimismo recordaría que el pulmón del mundo lleva ardiendo más de un mes y que no quieren 'pausa ecológica', sino que se derogue el artículo 3973 de 10 de julio que «permite a los privados como a los comunitarios, el desmonte y quema para actividades agropecuarias en tierras comunitarias».

Después Verónica Flores pasaría a leer el manifiesto redactado por los residentes bolivianos en la que exigen al gobierno de su país que esta situación se declare desastre nacional pues han ardido más de un millón de hectáreas de este pulmón del mundo donde están muriendo miles de animales y plantas «pero no tienen voz, por eso estamos aquí». Además de la derogación del artículo mencionado reclaman se encuentre a los responsables pues «existen focos de incendio en los Yungas de la ciudad de La Paz, Tunari en la ciudad de Cochabamba y esto no puede quedar impune». Otras de las asistentes perteneciente al movimiento social Extintion Rebelion, aunque dijo esta a titulo personal como Nina, señaló que están muy comprometidos con esta causa, y que la situación le causa sensación de tristeza y abatimiento, duele pero que «cuando muere la esperanza comienza la acción», para terminar reconociendo que la gente está preocupada pero es necesario que esto se vea en la calle. También Rosa Molina representante de la comunidad ecuatoriana y María Teresa Soliz tomaron la palabra para insistir en que «todos somos Amazonía y pedimos respeto por ella». Tras la lectura del manifiesto se pidió un minuto de silencio por las pérdidas que ha habido, personas sin hogar, animales y plantas. Otra de las intervinientes recordó que «el Amazonas lleva un mes ardiendo y no se ha hecho nada, cuando cayó Notre Dame, al día siguiente se había recaudado mucho dinero, ¿qué estamos haciendo?» Antes de terminar el acto todos los presentes corearían «Chiquitanía, Granada está contigo y arde el Amazonas, duele el corazón». También asisitió a estre acto Paco Cáceres, presidente de la plataforma Salvemos la Vega.