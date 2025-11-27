Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia

Una calle con más árboles y aceras mucho más amplias. Ese es el panorama que ha dejado la transformación de Emperatriz Eugenia llevada a cabo ... por el Ayuntamiento, en colaboración con Emasagra, en los últimos meses. El resultado ha sido presentado este jueves por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en un acto en el que no han faltado los escolares de los centros educativos cercanos, que han participado en la replantación de flores en los nuevos jardines de la vía.

Acompañada por el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, y los ediles de Urbanismo, Enrique Catalina; de Movilidad, Ana Agudo, y de Fiestas Mayores, Carolina Amate, la regidora ha dado cuenta de los trabajos realizados en los últimos meses en la calle, una de las primeras del plan municipal de obras iniciado el año pasado. Según ha detallado, la actuación ha consistido en la reformulación del viario para dar mayor espacio a los viandantes. Como consecuencia de ello, se han reordenado las plazas de aparcamiento y se han ampliado las aceras, que ahora lucen grandes jardineras fijas con el objetivo de generar futuros espacios de sombra.

Precisamente ese aspecto, la creación de un corredor verde que comunique Camino de Ronda con Gran Capitán, ha sido uno de los detalles en los que se ha puesto énfasis, como ha explicado la primera edil. Como parte de la intervención, se han plantado casi medio centenar de árboles que reducirán el impacto de las altas temperaturas en los meses de calor y aportarán algo de naturaleza al día a día de los residentes del entorno.

Plan de resiliencia hídrica

Carazo ha explicado que la actuación ha servido también para incluir Emperatriz Eugenia en el plan de resiliencia hídrica que se está llevando a cabo por toda la ciudad. Se han instalado nuevas tuberías de abastecimiento y se han colocado seis nuevos hidrantes para la lucha contra incendios. Asímismo se han reformulado más de 500 metros de colectores, que cuenta ahora con nuevas conducciones y 22 imbornales que recogerán las aguas pluviales.

La regidora ha puesto de ejemplo la obra como parte del proyecto que quiere llevar a la ciudad y que ya se está desarrollando en otras calles, como Cervantes o San Antón. Se trata de una «apuesta por el verde urbano y la mejora real de la vida cotidiana de quienes transitan y viven en esta zona», ha dicho la responsable, que ha puesto en valor el cumplimiento de los plazos dados al inicio de los trabajos.

«La nueva Emperatriz Eugenia es hoy una calle más amable, moderna y verde, donde el peatón gana espacio y la vida diaria de vecinos y comerciantes se disfruta con mayor comodidad. Es una mejora sustancial que abandera nuestro modelo de ciudad, que muestra la Granada para vivir que quiere este gobierno», ha dicho Carazo.