El árbol culo está ubicado en Plaza Nueva. IDEAL

El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps

Ya cuenta con dos reseñas en las que se destaca el parecido con un trasero. ¿Se convertirá en el árbol más fotografiado?

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

La naturaleza siempre sorprende. Eso es lo que han debido de pensar muchos granadinos que paseando por Plaza Nueva han descubierto que el tronco de ... uno de los árboles tiene una forma bastante curiosa. Alguien se ha encargado de dejar las imágenes para que se puedan buscar. Así que si cualquier persona busca en Google Maps «árbol culo» encontrará el nuevo atractivo turístico de Plaza Nueva.

