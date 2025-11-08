El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps

La naturaleza siempre sorprende. Eso es lo que han debido de pensar muchos granadinos que paseando por Plaza Nueva han descubierto que el tronco de ... uno de los árboles tiene una forma bastante curiosa. Alguien se ha encargado de dejar las imágenes para que se puedan buscar. Así que si cualquier persona busca en Google Maps «árbol culo» encontrará el nuevo atractivo turístico de Plaza Nueva.

Las imágenes se colgaron hace apenas un mes. Y ya tienen un par de reseñas en las que corroboran el parecido con el trasero de una persona. «A ver si encuentras los cachetes de la plaza», indican en una.

Las fotografías llevan el subtítulo de «atracción turística». Y quién sabe. Tal vez se convierta en un nuevo punto de parada obligatoria para los numerosos visitantes que cada día pasan de Granada. O incluso acabe siendo una especie de juego para encontrar el árbol con el tronco más original. La plaza en la que se encuentra está clara, pero la ubicación exacta no tanto. Así que tal vez a partir de ahora, cuando uno pasee por una de las plazas más concurridas de la ciudad se encuentre a curiosos pululando de árbol en árbol tratando de encontrar el de la forma de culo. No podrá competir con la Alhambra, claro está, pero tal vez logre ser una nueva seña de identidad.