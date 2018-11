Cervezas en las ramas de un árbol de La Chana, el último acto de falta de civismo @LauraZetkin Una vecina de la zona ha colgado en redes sociales la instantánea Á.L. Miércoles, 21 noviembre 2018, 11:42

El barrio de La Chana, en Granada, ha despertado este miércoles con una estampa poco habitual y que pone de relieve la falta de civismo de unos cuantos: un árbol de esta popular zona de la capital ha aparecido con latas de cerveza colgadas de sus ramas.

Una vecina ha colgado a través de su cuenta de Twitter (@LauraZetkin) la imagen. En ella se puede apreciar fácilmente cómo hasta tres latas de cerveza penden de otras tantas ramas de un árbol que carece de hojas por estar en pleno otoño.

Según explica la propia vecina que ha tomado la imagen, la zona en la que se encuentra este árbol es una zona en la que se suelen juntar personas para beber y pasar el rato, por lo que no es de extrañar que las latas hayan podido ser colocadas donde se encuentran.

El árbol en cuestión se encuentra ubicado al final de la calle Jesse Owens, justo en el puente que conecta La Chana sobre las vías del tren. No obstante, pese a que la imagen ha sido tomada hoy no se descarta que las latas lleven algunos días. Eso sí, no demasiados pues las mismas se encuentran en un buen estado de conservación.