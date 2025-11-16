Una araña que hace ecografías para conocer cómo está la Torre de la Vela

En las entrañas de la Torre de la Vela los investigadores miden sus latidos. Están dentro, en uno de los habitáculos de la propia fortaleza, ... y tienen aparatos que parecen propios de seguir el ritmo de un corazón o de escuchas misteriosas. Se trata de un proyecto pionero que aplica la tecnología a la conservación de lo antiguo. Una ecografía, con una 'araña', de uno de los elementos más emblemáticos de la Alhambra.

Bajo los turistas y las campanas de la Vela, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, la Politécnica de Madrid y el CSIC realizan sus averiguaciones. En palabras profanas, se trata de un método para analizar el estado de conservación de la Torre mediante golpecitos que perciben si está cascada. En vez de descolgarse como un ladrón trepador, es un dron el que va palpando la fachada del baluarte defensivo. El martilleo se realiza en la cara de la Torre que se divisa desde el Mirador de San Nicolás.

El director del Patronato de la Alhambra, Rodrigo Ruiz-Jiménez, resalta la presencia de la vanguardia en el espacio monumental. «Ya se innovó en el momento de la construcción de la Alhambra con todo el sistema del agua y ahora seguimos aplicando las nuevas tecnologías a la conservación», señala Ruiz-Jiménez.

El proyecto consiste en un sistema de evaluación que viene a ser como una ecografía del muro. Arquitectos, Matemáticos, especialistas en IA, ingenieros en telecomunicaciones y fisioelectrónicos se dan cita en la Alhambra para analizar la pared de la Vela. Después, con estos datos, la intervención podría entrar con la precisión de un cirujano. Esta técnica pionera, aplicada por primera vez en Granada, se emplea con el patrimonio para ver si sirve para analizar el estado de conservación.

«Se usa para una futura restauración porque damos la información de dentro, es como una ecografía. Con el sonido creamos una imagen y después procesaremos los datos», explica uno de los investigadores. Con estos golpes se pueden conocer las grietas de la Torre, las oquedades, qué ha hecho el paso del tiempo en esta emblemática pared o cómo se construyó. El dron cautivo, la 'lady bug', va dando golpes suaves que no dañan esta parte esencial del monumento nazarí.

Ecografía y TAC

Antes la inspección visual se hacía con prismáticos, se veían las grietas desde la distancia o se pegaba con un martillito en el interior. Ahora se pueden conocer las entrañas, la superficie, lo visible, lo inalcanzable. Es una ecografía pero también es un TAC. Se usa en las alas de los aviones para comprobar que no se hayan dañado y ahora se aplica a monumentos como la Alhambra.

Se trata de un proyecto de investigación financiado por el Estado y se nutre de un grupo de expertos del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres del Quevedo del CSIC, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Granada, que han realizado una campaña de inspecciones de la cara norte de la Torre de la Vela.

«El objetivo de la campaña de inspecciones no destructivas es probar dos sistemas de inspección automáticos novedosos desarrollados en el proyecto. Los sistemas de inspección automáticos están basados en un robot con cable y tecnología UAV capaces de inspecciones grandes áreas de difícil accesibilidad. Un sistema está basado en la emisión de ondas sónicas para realizar tomografías sónicas y el otro está basado en la emisión de ondas electromagnéticas para generar imágenes 3D del interior de los muros», explica Margarita González Hernández, responsable del proyecto del CSIC. Esta investigadora trabaja junto a José Javier Anaya, Javier Ortega, Sofía Aparicio, Miguel Ángel García y Francisco Javier Suárez, entre otros.

Estos expertos habían probado la técnica en Torres Bermejas antes de aplicarla en la Vela. Primero generarán la imagen con la información y después pasarán dos o tres meses hasta que extraigan los datos de los golpes al muro.

La técnica de sónica dibujará la estructura interna del edificio y arrojará información. «Nosotros somos científicos, aportamos los datos, después se decidirá qué se hacen con ellos», señalan los expertos.

Con este proyecto alhambreño se probará el novedoso sistema de ensayo sónico automatizado, diseñado y fabricado por este equipo. Se espera que los resultados ayuden a seleccionar la intervención más adecuada. La Alhambra tendrá datos de su historia con una metodología del futuro que les ayuda a conocer en profundidad el pasado.