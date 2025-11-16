Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los responsables del proyecto señala el dron junto a la ventana de la Torre de la Vela. Ariel C. Rojas

Una araña que hace ecografías para conocer cómo está la Torre de la Vela

Investigadores de la UGR, la Politécnica y el CSIC aplican un sistema de golpeo sobre el muro del baluarte defensivo para conocer el estado de conservación de una de las piezas clave de la Alhambra

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

En las entrañas de la Torre de la Vela los investigadores miden sus latidos. Están dentro, en uno de los habitáculos de la propia fortaleza, ... y tienen aparatos que parecen propios de seguir el ritmo de un corazón o de escuchas misteriosas. Se trata de un proyecto pionero que aplica la tecnología a la conservación de lo antiguo. Una ecografía, con una 'araña', de uno de los elementos más emblemáticos de la Alhambra.

