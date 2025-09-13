Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha El fuego afectó a una superficie de diez hectáreas de matorral, pinos y encinas

Sábado, 13 de septiembre 2025

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y los agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) han conseguido esclarecer el origen del incendio forestal sucedido en el paraje Fuente de la Bicha, ubicado en Granada capital, el pasado 23 de agosto. La investigación ha conducido hasta tres menores de edad.

Según ha informado la Junta en una nota, uno de ellos, de 13 años, haciendo uso de un mechero, acabó incendiando a las 21.00 horas la ladera dicha tarde, provocando un fuego que afectó a una superficie de diez hectáreas de matorral, pinos y encinas, originando una cortina de llamas que se divisó desde toda la ciudad.

Los agentes de la BIIF han determinado que los menores estarían «jugando con fuego», tal vez un «entretenimiento inconsciente», que finalizó con graves consecuencias. El suceso movilizó tanto a bomberos como a los medios de extinción de incendios del dispositivo Plan Infoca, quedando estabilizado a las 02,40 horas de la madrugada. A la mañana siguiente, el acceso a la «ruta del colesterol» fue cortado a transeúntes que paseaban o hacián deporte en esta zona.

La Unidad de Policía Adscrita, tras levantar el atestado policial, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Granada, dada la irresponsabilidad penal de los investigados. Será la Fiscalía de Menores la que se encargará de instruir el correspondiente expediente por estos hechos.

Además, la Junta ha detallado que la Brigada de Prevención de Incendios Forestales Andalucía cuenta, en cada provincia, además de los agentes forestales, con una Brigada de Prevención de Incendios Forestales compuesta de ocho o diez miembros, que tiene como misión la investigación de las causas físicas que originan los incendios forestales producidos y que resulta fundamental para seguir una línea de investigación.

Así, a lo largo del año realizan las funciones de colaboración en la medición de la superficie afectada del incendio mediante GPS, identificación de la propiedad de los terrenos forestales afectados por los incendios, colaboración en la evaluación del grado de afectación de las superficies forestales incendiadas y su posible recuperación, y recopilación y ordenación de los datos obtenidos de los incendios en cada zona y las características y problemas de esta, para facilitar el enfoque inicial de las labores de investigación.

Período alto de riesgo de incendios forestales

La Junta de Andalucía ha indicado que, a pesar de la actual bajada de temperaturas, hasta el 15 de octubre, durante la época de peligro alto de riesgo de incendios forestales, está prohibido realizar fuegos, barbacoas y cualquier otra de conducta de riesgo en los espacios naturales de Andalucía, por lo que se pide la «máxima precaución» de las actividades que se realicen en zonas forestales.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía trabaja con igual empeño en la prevención de conductas de riesgo durante este periodo. Este 2025, sólo en la provincia de Granada, se ha propuesto para sanción a 625 personas por realizar conducta prohibidas en los espacios naturales, entre las que destacan 66 propuestas por acampar libremente en lugares no habilitados o zonas forestales y 90 por realizar conductas de riesgo como encender barbacoas o no realizar cortafuegos perimetrales.