La aproximación honesta a la realidad, el primer paso para recoquistar la confianza en el periodismo

El Festival de Periodismo de Granada sentó este sábado ante la misma mesa a dos grandes referencias del periodismo, la presentadora del Telediario, Pepa Bueno, ... y el director de IDEAL, Quico Chirino. Hora y pico de conversación en torno a la credibilidad, el pilar básico sobre el que se sustenta el universo mediático. Llenazo en el salón de actos del Cuarto Real de Santo Domingo antes de que ocurriera el acto más emotivo de este congreso celebrado el viernes y el sábado: la entrega del Premio Enrique Meneses a los periodistas que cubren el conflicto en Gaza. El dato es terrible. Según Reporteros Sin Fronteras, 220 informadores han sido asesinados en la franja de Gaza desde que empezó el conflicto.

«No vengo a Granada por mí, sino por mi nacionalidad, de la que me siento orgulloso en un genocidio que sigue costando vidas de compañeros en Gaza», indicó Diaa Wirdian, de la cadena Al Jazeera. «Llevo diez años sin ver a mi familia –prosiguió- porque tuve que abandonar mi pueblo para tener voz». «Gloria para mis colegas que hoy siguen en primera línea de fuego y para los colegas españoles que habéis orientado la brújula en la dirección correcta», aseguró Wirdian.

Respecto al coloquio, Bueno dijo que la reconquista del crédito pasa, en primer lugar, por situar el periodismo en el modelo de negocio. Una búsqueda de la confianza que, bajo su punto de vista, pasa por una triple transparencia: la de cómo hacen su labor los propios profesionales, la editorial y la financiera. Quico Chirino reflexionó, por su parte, sobre los filtros de la responsabilidad del periodista, «que pasan en primer lugar por la audiencia y segundo por la propia justicia». «España está lleno de periódicos que se cierran y son añorados, y no se hubiera llegado a ello sin hubieran tenido el respaldo de los mismos que los añoran», afirmó.

La fotógrafa Blanca Rodríguez entrega el premio a Diaa Wirdian | Lleno en el salón de actos del Cuarto Real de Santo Domingo | Detalle a través del visor de una cámara J. Pastor

«La aparición de internet ha normalizado que los políticos se dirijan a los ciudadanos sin tener que someterse a las preguntas incómodas», indicó la que también fuera ex directora de El País, quien recalcó la idea de «el periodismo sobrevivirá si es útil y aporta el valor añadido desde una aproximación honesta a la realidad con la identificación de las fuentes». «Hemos permitido –lamentó- una dejación de funciones que acaban con nuestro trabajo». En este sentido, receló del uso de la palabra 'verdad', minusvalorada en la medida que es empleada de forma espuria por comunicadores ajenos a la profesión.

Respecto a la interpretación del mensaje por la segmentación territorial, Chirino manifestó que el engaño resulta imposible desde lo local sencillamente porque solo hace falta salir a la calle para comprobarlo. «El último recurso de una persona a la que le falla todo es descolgar el teléfono y llamar a la centralita de un periódico», aseveró el responsable de IDEAL.

Pepa Bueno también habló de la transformación del paradigma y de la necesidad de que la prensa asuma que los ecosistemas han cambiado. En este sentido, entiende que los jóvenes acudan a las redes sociales, aunque «lo importante es que sean conscientes de quién les está contando las cosas». Y enfatizó en la necesidad de que los periodistas, desde su conocimiento pegado al terreno, jeranquicen lo relevante. Una jerarquía que, a juicio de Chirino, no acaba en la forma en que se pone el acento en unos datos y no en otros, sino entre los propios contenidos. «Esto lo perdemos cuando no somos la primera ventana, cuando no somos el tráfico directo, sino cuando las noticias llegan por otros canales como las redes», dijo. «Un tema que puede ser considerado menos relevante puede llegar a viralizarse», concluyó.