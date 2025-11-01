Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Quico Chirino y Pepa Bueno, en la mesa de debate. Jorge Pastor
Festival de Periodismo de Granada

La aproximación honesta a la realidad, el primer paso para recoquistar la confianza en el periodismo

Pepa Bueno y Quico Chirino dialogan sobre el crédito de la profesión en el Festival de Periodismo, que ha premiado la labor de los informadores en Gaza

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El Festival de Periodismo de Granada sentó este sábado ante la misma mesa a dos grandes referencias del periodismo, la presentadora del Telediario, Pepa Bueno, ... y el director de IDEAL, Quico Chirino. Hora y pico de conversación en torno a la credibilidad, el pilar básico sobre el que se sustenta el universo mediático. Llenazo en el salón de actos del Cuarto Real de Santo Domingo antes de que ocurriera el acto más emotivo de este congreso celebrado el viernes y el sábado: la entrega del Premio Enrique Meneses a los periodistas que cubren el conflicto en Gaza. El dato es terrible. Según Reporteros Sin Fronteras, 220 informadores han sido asesinados en la franja de Gaza desde que empezó el conflicto.

