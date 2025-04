«Aprovechaba que la jefa se iba para poner todas las persianas simétricas»

Ramiro Rey trabajaba de atención al público en Prosegur. Cuando la jefa no miraba alineaba las persianas. Su TOC es matemático, simétrico y busca la ... perfección en todos sus movimientos. Si alguien toca sus discos, sus películas, le recorre algo por dentro que se convierte en puro sufrimiento. Incluso si su exmujer tocaba sus cosas pero no las había tocado, él creía que sí y volvía sobre sus pasos para que nada estuviese torcido. Era su TOC.

También pensaba que podría llenar de enfermedad a cualquiera por nombrarla. Y un día se vio gritando en Madrid, en Príncipe de Vergara, que por qué a él, simplemente porque tenía una cirugía programada. Los alimentos los ingiere con criterios pitagóricos. «Pero no contabilizas las lentejas», le dicen. «Pero sí los cucharones que me echo». Lo camuflaba con humor hasta que aquello le reventó un buen día. Entonces ingresó en la residencia para tratar el TOC. Desde entonces vive en Monachil. No se ha movido de allí. Y vive y convive y controla y ayuda a otros satisfecho por esta labor de transmitir terapia basada en la experiencia.

A Ramiro se le manifestó el TOC desde muy niño, cuando tuvo dos pérdidas personales. A partir de ahí todo fue desbocarse hasta que estuvo en el centro intensivo de la asociación TOC Granada.

«Ahora se vive de otra manera, de otra manera. A mí me ha pasado una cosa que es lo único que me ha sorprendido un poco, y es que al caer el TOC, el muro del TOC se ha caído, pero aparecen como viejos fantasmas, como cosas que creías olvidadas o cosas que no te afectaban, que de repente empiezan a afectarte». Aún así Ramiro hace su vida y disfruta de Monachil, su segunda casa.