Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada El detenido, de 46 años, se metió detrás d ela barra y abrió la caja fuerta sin que nadie se diera cuenta

C. L. Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:02 | Actualizado 09:10h.

La Policía Nacional ha detenido a un varón que habría robado la recaudación de un local de ocio

• El presunto autor es un varón de 46 años que se habría aprovechado del descuido de los camareros de un local para pasar detrás de la barra y llevarse el total de la recaudación de ese día

• El encargado del local se percató nada más abrir la caja registradora que habían desaparecido 600 euros del interior de la misma

• Unas horas más tarde una dotación policial localizó y detuvo al presunto autor cuando deambulaba por una céntrica avenida encontrando en su poder 133 euros

25-septiembre-2025.- Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Granada a un cliente de un local de ocio ubicado en el distrito Centro como presunto autor de un delito de hurto, tras haberse apropiado de 600 euros en metálico pertenecientes a la recaudación del mencionado local, los cuales fueron sustraídos de la caja registradora durante un descuido del personal que atendía el negocio.

La investigación policial comenzó cerca de las cinco y media de la tarde tras recibirse una llamada en la Sala Operativa CIMACC-091 en la que un ciudadano alertaba del hurto de la recaudación de un local de ocio.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla para averiguar lo sucedido y recabar información sobre el posible autor o autores.

Las pesquisas policiales averiguaron que el presunto autor había aprovechado que los camareros del local habían salido para atender a los clientes que estaban en la zona de terraza. En ese momento quedó la caja registradora sin vigilancia, por lo que decidió introducirse de manera disimulada detrás de la barra. A continuación, dicho individuo abrió la caja donde se guardaba la recaudación del local y se apropió del dinero allí guardado, un total de 600 euros en metálico. Por otra parte, también pudieron obtener una descripción completa del individuo.

La búsqueda del presunto autor comenzó de inmediato. Unas horas más tarde, una patrulla que se encontraba de servicio con la misión de evitar la comisión de delitos y mantener la seguridad ciudadana en el distrito Centro, localizó al varón que estaba siendo buscado cuando deambulaba por una céntrica avenida de dicho distrito. Tras registrar sus pertenencias, los agentes le intervinieron 133 euros que portaba en metálico. Después de llevar a cabo su detención, dicho individuo fue trasladado hasta dependencias policiales.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.