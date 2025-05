Aprobado el calendario escolar del próximo curso en Granada: inicio, fin y los puentes

C. L. Jueves, 29 de mayo 2025, 13:34 Comenta Compartir

Ya hay fechas para el próximo curso escolar en Granada. El Consejo Escolar Provincial de Granada ha aprobado el calendario correspondiente al curso académico 2025-2026, tras una reunión presidida por María José Martín, delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia. El curso comenzará el 10 de septiembre, miércoles, para los alumnos de Primaria y el 15, lunes, los de Secundaria y Bachillerato. En todos los casos acabará el 22 de junio, lunes.

Durante la sesión, se acordaron de forma oficial las fechas clave del próximo curso, entre las que destacan tres jornadas que serán consideradas como no lectivas en el ámbito provincial: el 3 de noviembre de 2025 (lunes), día no lectivo provincial; el 2 de marzo de 2026 (lunes), día de la Comunidad Educativa; y el 5 de junio de 2026, viernes de Corpus y segundo día no lectivo provincial. A estos habrá que unir los no lectivos locales, que se fijan en los consejos escolares de cada municipio.

El calendario aprobado tiene como objetivo garantizar una planificación eficaz y equilibrada del curso escolar, teniendo en cuenta tanto los aspectos pedagógicos como las necesidades de la comunidad educativa.

La delegada María José Martín Gómez agradeció la participación de todos los miembros del Consejo y destacó la importancia de este órgano «como espacio de diálogo y consenso para la mejora del sistema educativo en la provincia de Granada».