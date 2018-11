«Aprendí de las movilizaciones sanitarias en Granada. Con humildad, creo que no comunicamos bien» La presidenta, Susana Díaz, durante la entrevista. / P. MARÍN Susana Díaz afirma sobre la indemnización del Nevada que «esperamos que el Tribunal Constitucional ponga orden» QUICO CHIRINO GRANADA Domingo, 4 noviembre 2018, 13:19

-Se le ve más por Granada...

-(Ríe) Aquí he tenido los momentos más bonitos como presidenta. La primera vez que salió el mensaje de Navidad de San Telmo fue en nuestra Alhambra.

-Pero insisto en los más feos. Las movilizaciones sanitarias...

-(Interrumpe) Uno tiene que aprender de los momentos más duros. Con humildad, que no comunicamos bien. No gestionamos bien una apuesta extraordinaria como el PTS y el descontento fue grande. Corregimos los errores. Y tomamos nota de cosas que nos reivindicaban los ciudadanos. Hay que comunicar más porque si no los oportunistas que vienen a hacer daño a Andalucía lo aprovechan.

-¿Y esa crisis ha cicatrizado o tendrá coste electoral?

-Los ciudadanos nos valoran por lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Llegamos con los deberes hechos. Líderes en creación de empleo, un crecimiento económico evidente, recuperando derechos, 100.000 docentes en Andalucía, la oferta de empleo más amplia en Sanidad... Y ahora queremos seguir creciendo en un proyecto de Andalucía verde, digital y en igualdad.

-La Alhambra es un elemento recurrente en las últimas campañas. El PP anuncia que, si gobierna, la ciudad tendrá más competencia sobre su gestión. ¿Va a proponer cambios?

-La Alhambra es un motor para Granada y Andalucía. Todo lo que sea mejorar el retorno social hacia los ciudadanos es positivo. Y además estamos consiguiendo convertirnos en una referencia sobre la explotación. La conferencia sectorial nacional pone de ejemplo las entradas nominales...

-A los empresarios parece que no les gusta...

-Va a ser positivo y lo está reconociendo hasta la conferencia sectorial nacional como un ejemplo a exportar a otros monumentos. Se está haciendo un esfuerzo de recuperación de patrimonio, restauración... La Alhambra no ha tocado techo.

-¿Y ese retorno se puede ampliar? A veces es contradictorio ver que se queda dinero sin gastar cuando se podía invertir en el entorno...

-No comparto esa afirmación. Ha mejorado muchísimo el retorno que ha tenido.

-Entonces, ¿el porcentaje de representación que cada institución tiene en el Patronato de la Alhambra lo ve bien tal y como está?

-Al final todos los que están ahí están para lo mismo, para que a la Alhambra le vaya mejor. Tendrán un interés colectivo y no partidario, creo. Me imagino que nadie va en nombre de un partido.

-El acelerador de partículas ha generado gran expectación den Granada. Ahora llega el momento de buscar y aportar fondos. ¿Se van a cubrir las expectativas?

-Al comisario europeo Moedas le trasladé que Andalucía no iba a fallar ni Granada tampoco. Que todo el Gobierno va a apostar por ese proyecto y nosotros vamos a cumplir. Va a ser un antes y un después.

-¿Cuándo se podrá ver hecha realidad la nueva Biblioteca de Andalucía?

-Vamos a cumplir en plazo. Se licitará en 2019.

-Vuelve a surgir el debate del AVE andaluz. ¿Se le puede poner horizonte?

-Se lo planteé al presidente del Gobierno. Hay una infraestructura donde la Junta ha invertido más de 270 millones y la cedemos al Gobierno para que la parte que falta por acondicionar la asuma Adif. La propia empresa sabe que es más rentable la cesión que tener que construir nuevas infraestructuras. Estamos trabajando en cómo sería esa cesión.

-¿Cómo se explica la indemnización de 165 millones de euros a Tomás Olivo por el caso Nevada?

-Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque tiene que valorar cómo es posible que una sentencia penal y una administrativa choquen; que alguien que es condenado tenga una resolución favorable en el contencioso administrativo. Esperamos que el Tribunal Constitucional ponga orden.

-Pero eso es tan inexplicable como que el abogado de la Junta no se presente el día que se valoraba la pericial...

-Y que a mí sabe perfectamente que no me parece bien, claro. Lo que pasa es que soy respetuosa con los servicios jurídicos.