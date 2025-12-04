Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta es la app que resolverá todas tus dudas sobre medicamentos

Ofrece pictogramas y alertas para facilitar la información a personas mayores o con discapacidad

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:37

¿Quién no ha tenido dudas alguna vez sobre un medicamento? Ahora, evitar tomar un ibuprofeno cuando lo que se necesita es un paracetamol, sin ... ir más lejos, es más sencillo que nunca especialmente para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Basta con escanear el código de barras del embalaje para conocer todo acerca de un fármaco. Composición, alergias, incompatibilidades, efectos secundarios... Solo hay que tener instalada en el móvil una aplicación.

