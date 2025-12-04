Esta es la app que resolverá todas tus dudas sobre medicamentos

¿Quién no ha tenido dudas alguna vez sobre un medicamento? Ahora, evitar tomar un ibuprofeno cuando lo que se necesita es un paracetamol, sin ... ir más lejos, es más sencillo que nunca especialmente para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Basta con escanear el código de barras del embalaje para conocer todo acerca de un fármaco. Composición, alergias, incompatibilidades, efectos secundarios... Solo hay que tener instalada en el móvil una aplicación.

Sisponible para Android e iOS, ofrece datos actualizados de 20.0000 medicamentos comercializados en España

Para acceder a la información, el usuario puede capturar el código de barras con su móvil pero también buscar el medicamento deseado tecleando su nombre o introduciendo su código nacional, que aparece en el envase. En esta herramienta, disponible para Android e iOS, encontrará datos actualizados de 20.0000 medicamentos comercializados en España.

Así facilita la vida a la población 'Medicamento Accesible Plus', la app para el móvil impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Fundación ONCE hace ya una década y que acaba de incorporar nuevas funcionalidades, como un localizador de las farmacias más cercanas. También estrena sección, 'Mis medicinas', donde almacenar información de medicamentos de uso frecuente a los que acceder rápidamente.

La información se da en formato texto, pero se puede convertir en audio y ampliar el tamaño de la letra; también hay pictogramas

Además, esta app está especialmente diseñada para personas mayores o con discapacidad. La información se da en formato texto, pero se puede convertir en audio y ampliar el tamaño de la letra. Y al buscar un medicamento, unos pictogramas indican si hay contraindicación, si es necesario tomar precauciones o si está autorizado en niños y personas de edad avanzada.

Sistema de alertas

Cuando se detecta alguna interacción entre la información del paciente previamente configurada en su perfil y el medicamento consultado, salta una alerta. 'Medicamento Accesible Plus' advierte sobre alergias o intolerancias a alimentos, sustancias o excipientes y sobre incompatibilidades con determinadas condiciones, como embarazado, uso de lentes de contacto o la práctica de algún deporte de competición.

A partir de ahora, el usuario puede crear varios perfiles, lo que facilita gestionar la medicación de las personas a cargo, como hijos pequeños o padres mayores. Casi 120.000 personas hacen uso ya de esta herramienta para el móvil.