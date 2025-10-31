La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo

La app Komoot, especializada en descubrir y planificar rutas de senderismo y ciclismo, ha organizado una búsqueda del tesoro en Granada que estará activa hasta ... el domingo 2 de noviembre. Desde la organización aseguran que esta iniciativa «está siendo un éxito» y miles de personas están recorriendo los caminos marcados para buscar el dinero que se encuentra escondido por la ciudad y alrededores.

«Muchas personas han ganado ya cientos de euros y aún nos queda por repartir: viernes, 2.500 euros; sábado, 3.000 euros; y domingo, 3.500 euros. En total, a lo largo de los 10 días de la iniciativa habremos entregado 25.000 euros», explican desde Komoot. «La gente se lo está pasando muy bien y nos comentan que este proyecto les está ayudando a salir de casa, conocer nuevos sitios de la ciudad y moverse un poco al aire libre, además de divertirse con este 'juego'», añaden.

Komoot es una app muy conocida en distintos países de Europa, como Alemania, para planificar rutas de senderismo y ciclismo. Sin embargo, todavía no es tan popular en España y, por este motivo, han buscado una forma diferente y divertida de darla a conocer, sumado al hecho de poder disfrutar estando al aire libre.

«Decidimos empezar por Granada, una ciudad ideal por su gente tan acogedora, por su gran comunidad de deportistas y amantes de la naturaleza, y por su ubicación privilegiada, tan cerca de senderos y rutas ciclistas espectaculares (por supuesto, presentes en la app)», señalan.

Durante la búsqueda del tesoro, cada día por la mañana se publica una nueva ruta en la cuenta de Instagram de la aplicación. Tendrás que unirte al reto y después seguir el camino para buscar los premios, escondidos en forma de papeletas pequeñas con un código QR. «Cada uno incluirá instrucciones claras sobre cómo canjearlo. La primera persona en canjear el código gana el premio. Para hacerlo, necesitarás tener instalada la app de komoot y estar usando la última versión de la aplicación», detalla la web.