La búsqueda del tesoro de Komoot sigue en Granada con nuevas rutas y dinero escondido por la ciudad. Komoot

La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo

Komoot pretende fomentar la vida saludable y el contacto con la naturaleza y para ello ha elegido la ciudad como primera parada

Sandra Palacios

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:53

Comenta

La app Komoot, especializada en descubrir y planificar rutas de senderismo y ciclismo, ha organizado una búsqueda del tesoro en Granada que estará activa hasta ... el domingo 2 de noviembre. Desde la organización aseguran que esta iniciativa «está siendo un éxito» y miles de personas están recorriendo los caminos marcados para buscar el dinero que se encuentra escondido por la ciudad y alrededores.

