«No nos apetece ir con ropa hecha por niños» Inma Titos, en un rincón de su tienda de la calle Cruz. / ANTONIO ARENAS Entrevista a Inma Titos, propietaria de 'Alquimia' | Vende prendas realizadas con fibras naturales, algodón y poliéster reciclado, e incluso, redes de pesca ANTONIO ARENAS GRANADA Miércoles, 2 enero 2019, 01:07

Hace unos ocho meses que Inma Titos cumplía su sueño de abrir 'Alquimia': una tienda de moda en la que poder ofrecer ropa y complementos «éticos y sostenibles». Ubicada en la calle Cruz número 3, esquina Puentezuelas, es una opción más, y bastante sostenible, para sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

-¿Qué tiene de singular su establecimiento?

- Somos los únicos en Granada que tenemos una tienda de moda ética y sostenible como tal. Cuando nosotros hablamos de ético nos referimos a que las personas que producen o hacen la ropa que tenemos en la tienda tienen unas condiciones laborales buenas y que está garantizado que no la hacen niños. Esto para nosotros es fundamental porque tenemos hijos y no nos apetece ir con ropa hecha por niños como los nuestros en unas condiciones injustas.

-¿Y lo de sostenible, imaginamos que tiene que ver con el reciclado?

-Con ello se refiere a que también nos preocupa el medio ambiente, por eso la ropa que tenemos es de fibras naturales, casi todo es algodón orgánico y en otros casos es algodón reciclado. También de poliéster reciclado pues muchas cosas de las que tenemos están hechas a partir de botellas de plástico y otras de redes de pesca. Además, aparte de otros lugares donde se pueden conseguir los libros de mi marido de la colección de 'Migue Ruedines', hemos decidido que, como esta tienda es parte de la familia, pues que aquí también se puedan adquirir estos libros, protagonizados por niños con alguna discapacidad y algunas cosas que sorprenderán a quienes vengan a vernos.

- ¿Cuáles son los artículos fabricados con estas materias primas que aquí se pueden encontrar?

-Principalmente lo que tenemos es ropa de mujer y complementos como zapatillas de deporte o bolsos. Por ejemplo, tenemos abrigos fabricados con botellas de plástico y también bolsos biodegradables pues están hechos de un material que se podría utilizar incluso para el compostaje porque se degradan sin ningún problema. Las zapatillas están hechas a partir de redes de pesca pues hay una empresa que se dedica a limpiar el Mediterráneo y con lo que recoge es con lo que fabrica la ropa y las zapatillas. También tenemos artesanía hecha aquí en Granada, sobre todo de pendientes, así como zapatillas hechas a mano en Elche, cuyo uno por ciento de lo que factura lo destina a la investigación contra el cáncer.

-¿Son más caros estos productos al estar hechos de forma artesana?

-En realidad, nuestras prendas se consideran ropa de comercio justo lo que implica que, en comparación con otro tipo de tiendas, el precio es un poco más elevado. Pero si tienes en cuenta que las personas que trabajan tienen un sueldo adecuado y el proceso de producción es más complicado que un proceso normal, el precio sería, tal cual dicen los certificados, de comercio justo. Estaría dentro de lo normal de lo que vale una prenda de calidad.

-¿Cómo os está afectando que el centro de Granada se esté quedando sin pequeños comercios?

-Nos estamos encontrando con un gran problema porque la gente está decidiendo ir a otros sitios donde se encuentran los grandes centros comerciales antes que al centro de la ciudad. Ya no es porque la gente pueda ir a un sitio o a otro es porque en el centro hay pequeños comercios que tienen artículos que no se pueden encontrar en los centros comerciales pero como no vienen al centro no podemos enseñar lo que realmente tenemos de distinto. Estoy segura que a la gente le gustaría, pero como no vienen no saben que existe. Por eso nos gustaría decir a la gente que se den un paseo que vean todo lo que tenemos en el barrio porque hay muchas cosas que les va a interesar y que merecen la pena. A pesar del poquito tiempo que llevamos, hay personas que más que clientas son amigas y que cuando pasan me hacen una visita. Esa es la idea, que haya un tú a tú.