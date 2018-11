Aparece Chuche, el peluche de una niña perdido en el Centro Comercial Nevada de Granada: «Ha sido increíble cómo se ha volcado todo el mundo» FACEBOOK Una mujer que lo encontró se lo llevó a su casa y se puso en contacto con la madre de la pequeña a través de Facebook para entregárselo S. B. G. GRANADA Domingo, 25 noviembre 2018, 19:14

Final feliz para la familia de Susana Mata y, sobre todo, para su hija de dos años, que perdió el pasado viernes a su peluche 'Chuche', del que no se suele separar y con el que siempre duerme: una mujer ha encontrado el juguete y se lo entregará la próxima semana a la niña. La pérdida se produjo cuando volvían al coche después de pasar la tarde en el Centro Comercial Nevada. Fue la pequeña la que dio la voz de alarma preguntando por él. «Pensábamos que estaría en el carro, o en el maletero. Nos fuimos de allí y luego ya no dimos con él. Llamamos al centro comercial para preguntar y mandamos distintos correos, pero nada, no aparecía por ningún lado», señala Susana.

Alertados por lo que podría suponer para el descanso de su hija perder a Chuche, Susana pidió ayuda a través de un mensaje en Facebook para dar con el juguete. Una publicación que corrió como la pólvora por las redes sociales y cuya historia se expandió aún más tras ser publicada en este periódico.

Tal ha sido el alcance que ha tenido la publicación que Susana ha recibido un sinfín de mensajes de distintas personas ofreciéndoles su ayuda: «Ha sido increíble cómo se ha volcado todo el mundo. Nos ha sorprendido muchísimo. Mucha gente nos ha ofrecido su peluche, que lo tenían igual y que sus hijos ya no lo usan, o incluso nos han dicho en qué tienda podríamos comprarlo para reemplazarlo«.

Pero esta mañana Susana recibió la buena noticia a través de Facebook: «La mujer me dejó un mensaje privado. Creo que fue anoche, pero no lo he visto hasta esta mañana y en él decía que había encontrado el peluche en el centro comercial y, al no saber qué hacer con él, se lo había llevado a su casa», explica. Tras ver la publicación de Susana, se dio cuenta de que se trataba del mismo peluche que había encontrado en el lugar, así que se puso en contacto con ella. Han quedado el próximo martes para entregarle a Chuche.

«No le hemos dicho nada a mi hija pequeña para no recordarle que está perdido y que no lo pase mal hasta el martes, pero a mi mayor -que tiene seis años- sí se lo hemos contado y está loca de contenta. Ha sido un alivio para todos porque mi hija le tiene muchísimo aprecio«, comenta Susana. Una vez que esté en su poder, difícilmente su pequeña volverá a separarse de él.