Aparatoso incendio de madrugada en un piso de la calle Lavadero de las Tablas de Granada GOOGLE No se han registrado heridos JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 08:18

Bomberos de Granada han sofocado un incendio en un piso de la calle Lavadero de las Tablas la pasada madrugada sobre las 4 horas. No se han registrado heridos, aunque algunos de los vecinos del inmueble se echaron a la calle con la incertidumbre de no saber si alguien había quedado atrapado o no por las llamas.

Finalmente, los bomberos pudieron culminar su trabajo sin que se haya registrado ninguna desgracia humana. De momento, se desconoce la causa del incendio. Las llamas han calcinado el salón de la vivienda y se han extendido por el resto del piso con gran celeridad.

Los bomberos tuvieron dificultades que subsanaron con éxito para acceder por esta calle debido a su estrechez y a los hitos clocados a ambos lados del acerado.