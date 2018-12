Los apagones en La Paz se ceban con sus vecinos y negocios en los días de más frío Operarios de Endesa arropados por la Policía Local, ayer en la barriada de La Paz en busca de enganches ilegales. / ALFREDO AGUILAR El sábado ardió un transformador en esta barriada y, tras arreglarlo, volvió a incendiarse al día siguiente. Operarios de Endesa estuvieron ayer en la zona con Policía Local JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Jueves, 13 diciembre 2018, 01:16

«Es el principal problema de esta ciudad y hay que poner solución de forma inmediata. No podemos dejar que se enquiste». Así de contundente se mostró ayer el defensor del Ciudadano, Manuel Martín, quien entiende que los apagones en la barriada de La Paz, en el distrito Norte de la capital, van a más. No es para menos.

Operarios de la compañía suministradora de electricidad Endesa acudieron el pasado sábado a la zona a subsanar los problemas registrador en un transformador de luz que ardió. Tras un primer arreglo se vieron obligados a regresar al día siguiente, domingo, porque el transformador volvió a quemarse.

Endesa, según la información facilitada por la compañía, volvió a instalar otro transformador en aras de evitar más problemas. Sus operarios acudieron ayer a esta barriada, escoltados por la Policía Local, para identificar las áreas donde se están originando los problemas que sobrecargan el transformador, para adoptar las medidas pertinentes. Desde Endesa advirtieron ayer de la inversión de 24.000 euros gastados en la nueva instalación durante este fin de semana. Ahora queda hacer una nueva batida para proceder a los posibles desenganches ilegales al suministro público de electricidad.

«El problema sabemos que está vinculado al cultivo de marihuana, pero al final somos quienes pagamos nuestros recibos religiosamente los que sufrimos los apagones un día sí, al otro también y al siguiente también. Estamos muy cansados ya de ser los olvidados de todo el mundo», comentaba ayer un vecino en la calle Linares de esta barriada, que rehusó dar su nombre por motivos de seguridad.

Sin calefacción

Desde el centro Interjoven, ubicado en la calle Pedro Machuca, su directora advierte que cada apagón que sufren les genera problemas importantes. «Perdemos el sistema de calefacción y la conexión de los ordenadores. Somos un centro con distintos programas, aula de convivencia de alumnos de otros centros, aula de adultos y un programa de intermediación para inmigrantes», apunta su directora Mari Trini García.

En el colegio Amor de Dios, ubicado justo en la frontera entre las barriadas de Cartuja y La Paz, desde la dirección comentan los problemas que sufren por culpa de los apagones. «Tenemos un comedor con línea fría para 136 alumnos y cuando no tenemos luz, no podemos calentar los alimentos. Aquí estudian 900 alumnos y los problemas se multiplican por estos apagones, sin olvidar que tenemos aparatos eléctricos fundidos por las repetidas subidas y bajadas de tensión. Dicho esto, me gustaría subrayar que los problemas que había en Cartuja hace tres o cuatro años los tiene ahora la barriada de La Paz. Aquí tuvimos un apagón de tres horas a principio de curso y lo demás han sido cortes intermitentes de poco tiempo», apuntan desde la dirección del centro educativo.

Desde el centro de salud de Cartuja también han informado de que en la barriada de La Paz, donde más problemas hay en estos momentos por los cortes de luz, «hay enfermos con equipos de oxigenoterapia que requieren del suministro eléctrico para que funcionen» y son «personas mayores con un estado de salud muy delicado quienes lo padecen».

La plataforma 'Norte no te cortes' ha convocado una concentración frente a la sede de Endesa, en la Plaza del Carmen, para el miércoles 19 a las 12 del mediodía para protestar contra los cortes de luz.

Ochenta menores

Otro de los establecimientos seriamente perjudicado por los apagones es el centro socioeducativo Lestonnac Montaigne, ubicado en pleno corazón de la barriada de La Paz, en la calle Pedro de Rojas número 9. Por allí pasan a diario una media de 80 menores que reciben apoyo escolar y hacen uso de un comedor. Además también atienden a otras tantas familias de la zona. Los cortes de luz también les traen por la calle de la amargura por los problemas que les genera en la calefacción, ordenadores y cocina, entre otros. Esta institución, que realiza una labor impagable en el barrio tal y como ocurre con el resto de oenegés y centros educativos, es otro de los grandes perjudicados por los apagones. Sus directivos no faltarán a la concentración del próximo miércoles 19 de diciembre.

La marihuana

Todo este problema de apagones en La Paz, principalmente viene a coincidir con los días de más frío, tal y como viene ocurriendo en los últimos años en el distrito Norte. Detrás de este problema aparece la sombra de las mafias de la marihuana, que se sirven de los enganches ilegales al suministro de electricidad pública para poder 'alimentar' sus plantaciones. Todo ello genera una sobrecarga en los transformadores de luz instalados en este distrito que deriva en los apagones. Los vecinos y comerciantes del entorno que pagan sus recibos se quejan de que el problema de la marihuana no es suyo, sino ajeno a ellos y quieren soluciones para no seguir padeciendo este problema.

Los últimos informes anuales de la Oficina del Defensor del Ciudadano evidencian que el problema no se soluciona y va «de mal en peor». Las quejas recibidas por los cortes del suministro eléctrico en el año 2015 representaban el 12%, en 2016, el 14% y en 2017, el 15%. «En el 2018, al ritmo que vamos, seguimos con el problema. Lo están sufriendo día tras día y año tras año vecinos de un barrio de Granada. Los cortes de luz y los recortes de este derecho básico continúan agravando la situación de personas que pagan sus facturas e impuestos», concluye Martín..