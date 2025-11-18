De antiguos espacios salineros a líder acuícola: cómo Andalucía ha conquistado el sector

En un planeta donde el 70% de la superficie es agua, y en un contexto global marcado por el cambio climático y la necesidad de ... producir alimentos de forma más sostenible, Andalucía se ha convertido en un lugar clave para asegurar el futuro de la alimentación.

Porque la acuicultura, el cultivo controlado de especies acuáticas, no es una promesa en nuestra comunidad: es una realidad productiva que genera empleo, riqueza y proteínas de alta calidad.

No se trata de una actividad nueva. Andalucía lleva más de 90 años ligada a este sector. Ya en los años treinta del siglo pasado comenzaron las primeras experiencias de crianza de peces, moluscos y crustáceos en la zona.

Hoy en día, el sector acuícola andaluz es uno de los más diversos del país: en sus ocho provincias se cultivan desde doradas y lubinas hasta trucha arcoíris, esturiones, caviar, lenguados, corvinas y hasta fitoplancton y macroalgas.

Una diversidad que no es casual, sino que se asienta sobre una geografía tan rica como variada: más de 900 kilómetros de costa, una docena de ríos y numerosos ecosistemas acuáticos como las marismas de Huelva, las bahías de Cádiz o los manantiales de Río Frío.

Andalucía: una potencia dentro de la acuicultura de España

Solo en 2023, la comunidad andaluza produjo más de 5.000 toneladas de lubina, lo que representa el 20% del total nacional, y cerca de 1.000 toneladas de dorada.

En el sector, se emplean más de 1.200 trabajadores, que disfrutan de una ocupación estable y ligada al territorio, en muchos casos en zonas rurales o costeras donde otras alternativas económicas son escasas.

El modelo andaluz de cultivo de pescado combina tecnología, respeto ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales. Un ejemplo paradigmático de esto son los esteros gaditanos, antiguos espacios salineros donde hoy se cultivan peces como la dorada, la lubina o el lenguado aprovechando las mareas para el intercambio natural del agua. Este sistema, además de energéticamente eficiente, favorece la biodiversidad, no genera residuos y recupera espacios que estaban en desuso.

Un sector de gran variedad

El recorrido de este «pescado del futuro» es también un itinerario por la geografía andaluza. En el litoral de Almería, por ejemplo, municipios como Carboneras o Aguadulce albergan viveros marinos donde la dorada y la lubina se crían en aguas cálidas del Mediterráneo.

En Granada, localidades como Loja o Riofrío concentran el 93% de la producción de acuicultura continental andaluza, centrada en la trucha arcoíris y el esturión, del que también se obtiene uno de los caviares más apreciados de Europa.

Huelva y Cádiz concentran proyectos en esteros, junto a líneas de bivalvos y macroalgas, que se suman a la crianza en aguas continentales. El conjunto configura un tejido acuícola diverso, con impacto económico y social en el territorio

Un alimento de primera

Esta riqueza acuícola conecta directamente con la cocina andaluza. La acuicultura ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en la protagonista de muchas cartas. Chefs de toda la región apuestan por productos cultivados en cercanía, con trazabilidad garantizada, frescura constante y precios estables.

El pescado de acuicultura española no solo es más accesible y está disponible todo el año, sino que también tiene menor huella de carbono que los pescados de importación o que otros sistemas ganaderos, y cumple con estrictas normativas sanitarias y medioambientales.

En tiempos de incertidumbre climática y transformaciones globales, la acuicultura española representa una oportunidad real para obtener alimentos de forma más inteligente, más justa y más respetuosa con el entorno.

No es una solución lejana, sino una realidad que crece cada día desde nuestras costas, marismas y ríos. Apostar por ella es apostar por el empleo local, por la innovación sostenible y por una gastronomía conectada con su territorio. Porque Andalucía no solo produce pescado: cultiva futuro.