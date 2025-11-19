Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las habitaciones del nuevo hotel. IDEAL

El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina

La cadena Sercotel explotará el nuevo cuatro estrellas, propiedad de la familia Molina Olea, que tendrá piscina climatizada y terraza con vistas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:49

El edificio del antiguo hotel Luz, en el número 18 de la la avenida de la Constitución, ha reabierto sus puertas, después de una remodelación ... integral que ha conllevado trece meses de obras, convertido en el nuevo hotel Sercotel HMO Martina. Se trata de un moderno y confortable cuatro estrellas de 205 habitaciones, propiedad de la empresa granadina Molina Olea, que ha elegido el nombre de Martina, la nieta de la actual directora, Isabel Molina-Olea Valdés, la pequeña Martina, para dar nombre a su primer proyecto hotelero en la capital de la Alhambra.

