El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina

El edificio del antiguo hotel Luz, en el número 18 de la la avenida de la Constitución, ha reabierto sus puertas, después de una remodelación ... integral que ha conllevado trece meses de obras, convertido en el nuevo hotel Sercotel HMO Martina. Se trata de un moderno y confortable cuatro estrellas de 205 habitaciones, propiedad de la empresa granadina Molina Olea, que ha elegido el nombre de Martina, la nieta de la actual directora, Isabel Molina-Olea Valdés, la pequeña Martina, para dar nombre a su primer proyecto hotelero en la capital de la Alhambra.

La cadena que explota el nuevo hotel, Sercotel, se ha congratulado de la nueva apertura, que se convierte en su tercer hotel en la capital granadina y la decimotercera en Andalucía, «con lo que se refuerza la presencia de Sercotel en una de las regiones clave del turismo español». La cadena ha informado de que con el nuevo establecimiento de Granada se alcanzan los 89 establecimientos en España y Andorra —80 operativos, diversificados en gestión o explotación directa (57) y franquicias (23), y 9 en construcción—. «Además, consolida el intenso ritmo de crecimiento de Sercotel en España, al tratarse de la séptima que gestiona en 2025», apuntan.

«Andalucía es una región esencial para el desarrollo del turismo en España y reforzar nuestra presencia aquí es una apuesta estratégica para Sercotel. Queremos crecer de forma sostenible, aportando valor económico y social y cuidando el entorno en el que operamos. La apertura del Sercotel HMO Martina refleja esta visión: un proyecto que recupera un edificio emblemático para la ciudad y que nos permite ofrecer un hotel renovado, cómodo y pensado para que cada huésped disfrute de su estancia desde el primer momento», ha afirmado José Rodríguez, CEO de Sercotel.

Ubicado en el portal nº18 de la Avenida de la Constitución, el Sercotel HMO Martina está diseñado para responder a las necesidades tanto de viajeros de negocios como del turismo cultural y de ocio, según señalan desde la cadena.

«Para garantizar la máxima comodidad del huésped, el hotel ha sido objeto de una reforma integral que ha renovado tanto sus espacios como sus servicios. El nuevo interiorismo logra un equilibrio entre estética y ergonomía, aportando elegancia y calidez a habitaciones y zonas comunes a través de colores neutros, maderas naturales y detalles metálicos en dorado y bronce», explican.

Como parte de esta renovación, se han incorporado servicios diferenciales que completan la propuesta del hotel. Entre ellos destaca la nueva piscina climatizada interior —accesible durante todo el año y visible desde la entrada gracias a un techo de cristal—, así como un rooftop con vistas 360 grados que, aprovechando la altura del edificio —el segundo más alto de Granada—, ofrece una panorámica espectacular de la ciudad y de Sierra Nevada.

Además, el Sercotel HMO Martina dispone de un parking privado, cuatro salas de reuniones y una zona de parada para autocares. «Todo ello le consolida como una opción ideal tanto para quienes deseen explorar los principales atractivos de Granada, como la Alhambra, el Albaycín o la Catedral, como para quienes planeen disfrutar del esquí en Sierra Nevada o de escapadas a la naturaleza», indican desde la cadena.