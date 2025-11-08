«En el anterior mandato de Trump el aceite sufrió mucho pero esta vez los aranceles son café para todos»

El sector andaluz del aceite de oliva, que sufrió tremendamente con el castigo arbitrario impuesto por Trump en su anterior mandato en la Casa Blanca, ... acogió con gran incertidumbre la imposición de los nuevos aranceles a la Unión Europea. Sin embargo, pese a las previsiones más agoreras, desde Maeva, la mayor exportadora de la provincia de Granada, señalaron desde el primer momento que las circunstancias esta vez eran muy diferentes. El tiempo les está dando la razón. Por el momento las ventas de aceite de oliva a Estados Unidos no solo no se resienten sino que a nivel general se mantienen al alza en la provincia en lo que va de año.

«En 2019 sí sufrimos un gran impacto pero esta vez los aranceles son café para todos», resume el director global de ventas de Grupo Maeva, Luis Torres Morente García, que recuerda que toda Europa está gravada con el 15% y que otros países competidores como Túnez o Turquía están peor. «Solo Argentina, que tiene un 10% está mejor pero ellos no son grandes exportadores», esgrime.

El director global de ventas de Maeva recuerda además que el aceite de oliva disparó sus precios por el efecto de la sequía y en los lineales de Estados Unidos el producto no había llegado todavía a experimentar una gran bajada. «El consumidor estadounidense venía de pagar precios infinitamente más altos por el aceite por lo que ahora al estar su cotización en origen mucho más baja no se ha llegado a notar la diferencia. Aún con el 15% de arancel el precio es más bajo que entonces», apunta. El viento sopla además a favor por el incremento de la demanda del producto. «A nivel político se está haciendo una campaña fuerte para potenciar la dieta mediterránea y los hábitos saludables y esto nos beneficia», concluye.