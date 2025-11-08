Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una imagen de archivo de la envasado de Maeva y el director de vengas del grupo, Luis Torres Morente Jr. Ariel C. Rojas

«En el anterior mandato de Trump el aceite sufrió mucho pero esta vez los aranceles son café para todos»

El director global de ventas de Grupo Maeva explica que el consumidor estadounidense venía de pagar precios muy altos, por lo que el impacto del gravamen a la UE ha sido reducido

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

El sector andaluz del aceite de oliva, que sufrió tremendamente con el castigo arbitrario impuesto por Trump en su anterior mandato en la Casa Blanca, ... acogió con gran incertidumbre la imposición de los nuevos aranceles a la Unión Europea. Sin embargo, pese a las previsiones más agoreras, desde Maeva, la mayor exportadora de la provincia de Granada, señalaron desde el primer momento que las circunstancias esta vez eran muy diferentes. El tiempo les está dando la razón. Por el momento las ventas de aceite de oliva a Estados Unidos no solo no se resienten sino que a nivel general se mantienen al alza en la provincia en lo que va de año.

