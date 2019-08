«En 20 años no había visto un verano con un temporal como este» El exterior del Chiringuito Novus Beach Club de Playa Granada. : / Javier Martín Al sol Entrevista a Francisco Gómez, camarero de chiringuito MARIAM ROMERO Sábado, 24 agosto 2019, 11:14

Franciso Gómez lleva más de 20 años dedicándose al mundo de la hostelería, combina sus veranos trabajando en Motril con sus inviernos en Granada. Este es el segundo año consecutivo que el camarero elige repetir en el Chiringuito Novus Beach Club de Playa Granada que abre sus puertas a partir de Semana Santa hasta octubre y cuenta con doce personas en plantilla

- ¿Cuales son los días y las horas más fuertes?

- De lunes a viernes, suele ser de 13.00 a 17.00 horas, mientras que los fines de semana también se suelen llenar por la noche hasta el cierre que suele ser a las 2.00horas. En definitiva los fines de semana serían los días más fuertes y los miércoles los más flojos.

-¿Cual es el plato estrella que tenéis en vuestra carta?

- Todo tipo de pescados.

- ¿Son los clientes muy exigentes o delicados con la comida?

No lo suelen ser, sin embargo las intolerancias alimenticias están a la orden del día y hay muchos celiacos. No hay mesa que no tenga al menos un comensal con intolerancias.

- ¿Contáis con muchos clientes extranjeros? ¿Habláis todos los camareros inglés?

- Los que no hablamos inglés, hablamos francés. Pero todos manejamos uno de los dos, la mitad de nuestros clientes son extranjeros por lo que es imprescindible contar con idiomas.

- ¿Se suelen sorprender los extranjeros con alguna peculiaridad de la gastronomía española?

- No, la mayoría de los que llegan ya llevan muchos años viniendo a España y saben lo que quieren.

- ¿Has presenciado alguna vez una pelea o has tenido problemas con algún cliente?

- Nunca, es el sitio más tranquilo en el que he trabajado en vida

- ¿Te permite disfrutar del verano?

- Para nada, vivo para trabajar en verano, aunque entre semana se hace mucho más ameno y tranquilo. Libro un día a la semana.

- ¿Existen dificultades a la hora de desempeñar vuestro servicio aquí en la playa y al aire libre?

- Al no haber paredes, dependemos mucho del tiempo. La verdad es que está haciendo un verano atípico, llevo trabajando en la playa de aquí veinte años o más y nunca había visto un verano como este. De repente se levanta poniente por las mañanas y luego por la tarde levante, las olas se comen la playa, este año es que apenas tenemos metros de playa y ya no hay aparcamientos y esto nos está afectando bastante ya que muchas reservas han sido canceladas por esta razón.

- ¿Qué diferencias ves con respecto al año pasado?

- Es muy raro y no tiene una explicación lógica. El años pasado los domingos eran muchísimo más fuertes que los sábados. Recuerdo que para aparcar, tenía que venirme todos los domingos una hora antes. Sin embargo este año los domingos aparco bien pero los sábados vuelvo a tener que venir una hora antes. Es algo muy extraño en todo el tiempo que llevo trabajando en la costa, no logro encontrarle una razón.

- ¿Habéis tenido este verano algún problema debido al temporal?

- En plena campaña de verano, hemos tenido que cerrar ya dos noches, viernes y sábado debido al mal tiempo porque era imposible trabajar aquí fuera con el viento y las olas tan cerca. Teníamos las dos noches todo reservado y fue una faena.

- ¿Te gusta trabajar aquí en verano?

Si, me gusta mucho. Al venir mucha clientela del Hotel que hay aquí al lado, la mayoría son familias y no suelen ser problemáticas. También, se esta muy a gusto trabajando aquí y la relación con mis compañeros es genial.