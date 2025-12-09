Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

35 años de lucha de Aldeas Inclusiva para normalizar la vida de las personas con discapacidad.

Los 35 años de lucha de Aldeas Inclusiva para normalizar la vida de las personas con discapacidad

La organización sigue teniendo como retos una mayor obtención

María Dolores Martínez

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:39

Lo explica de manera muy gráfica Chema Burgaleta, director general de Aldeas Inclusiva, a la hora de referirse a las personas con discapacidad. «En mi ... cabeza me imagino un puente. Las personas con discapacidad siempre recorren un lado de ese puente, cargados de buena voluntad, sacrificio y superación, pero la sociedad tiene que recorrer también esa misma distancia desde la posición que le corresponde». Es decir, «con sensibilidad, tolerancia, empatía, proximidad y la conciencia de que todo el esfuerzo para tener una sociedad inclusiva le corresponde también a la comunidad».

