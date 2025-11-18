25 años dando cariño a los peques de Arabial

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24 Comenta Compartir

Veinticinco años han pasado ya desde que la guardería Mami abriera sus puertas en la calle Arabial, a la altura de Méndez Núñez. Durante este cuarto de siglo –que se dice pronto–, cientos de peques del barrio han pasado aquí sus primeros años de vida. Y ayer, con motivo del aniversario, algunos volvieron –ya mayorcitos– a sus orígenes para soplar las velas en una tarde pasada por agua pero en la que no faltó el ingrediente más especial, el cariño. Cariño en los detalles, en los dulces y, sobre todo, hacia los niños.

Dos columnas de globos rosas y blancos en la puerta de la escuela de educación infantil anunciaban la fiesta que estaba a punto de empezar. Nada más entrar, en el recibidor, dos enormes globos rosas marcaban el número 25. Primera pista. Justo al lado, sobre una mesa, descansaba un enorme pastel de chocolate con fresas. ¿Su forma? La misma cifra. Ya era evidente. El centro estaba de cumpleaños. Lo fundó en el 2000 la madre de la actual directora, Inmaculada Blanco Izquierdo, que todavía estaba colocando las velas cuando los primeros invitados empezaron a llegar.

«Yo siempre me he criado entre juegos y niños. Supongo que por eso luego estudié Magisterio de Educación Infantil en la UGR, como mi madre. Seguí sus sueños», compartió con IDEAL. Mientras estudiaba la carrera, Inmaculada aprovechaba los ratos libres para ir a Mami y también los veranos. Y, como era de esperar, acabó trabajando allí. Al principio, era un espacio diáfano. Organizaron cinco clases y las maestras contaban tenían el apoyo de su madre. Cuando en 2017 ella asumió la dirección, las ampliaron a ocho.

De hecho, la guardería Mami no ha parado de crecer. A día de hoy, son 13 maestras (ella incluída) y tienen a su cargo a un total de 120 niños de 0 a 3 años. Saben que mantenerse actualizado en educación es «imprescindible» para seguir siendo una opción para las familias. «Se innova mucho, se cambia mucho, e intentamos estar siempre al día, adaptarnos a lo que los niños van necesitando en cada momento en cosas tan básicas como que antes se daban caramelos y ahora se mide el azúcar», explicó.

La de toda la vida

La lluvia excusó la ausencia de más de una familia, pero César y la suya no se perdieron la fiesta. Acudió con sus cuatro hijos, Mario, Marta, César y Sandra, de 23, 22, 18 y 17 años. Todos ellos pasaron por Mami en su día y él, profesor de Magisterio en la UGR, nunca se ha desvinculado. Actualmente, una de sus alumnas hace prácticas aquí y sigue recomendando la guardería a sus conocidos. «Tengo alumnos por toda Granada y lo de este sitio no se ve en otros. Es tan familiar... Eso lo hace especial», comentó.

Mami mantiene su esencia. Sigue siendo una guardería de las de toda la vida. El secreto lo esconde su nombre: «Se lo puso mi madre porque mi hermano y yo la llamábamos mami, porque no hay amor más grande que el de una madre hacia sus hijos. Y, aquí, lo más importante es el cariño que se le da a los peques. Ojalá otros 25 igual de bonitos, con tantos niños y con tanto amor», brindó la directora.

