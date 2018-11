Dos años de cárcel por hacer contratos de alquiler «ficticios» a 19 inmigrantes Una de las viviendas estaba en esta calle de Las Gabias.. / PEPE MARÍN Les arrendó casas en Las Gabias en 2016 para que acreditaran que tenían vivienda en el proceso administrativo para reagrupar a sus familias, residentes en Marruecos Y. HUERTAS GRANADA. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:56

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a dos años de cárcel a un empresario de la provincia, Francisco C. T., que en 2016 hizo contratos de alquiler de viviendas de Las Gabias «ficticios» a 19 inmigrantes para que los usaran para conseguir la reagrupación familiar de sus allegados, residentes en Marruecos. El juez que lleva las riendas de este órgano, Manuel Piñar, considera al acusado autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y le impone, junto a la pena privativa de libertad, una multa de 2.880 euros.

La sentencia, a la que ha tenido IDEAL, fue dictada el 12 de julio y recoge como hechos probados que Francisco C. T., que no tenía antecedentes penales, actuó «con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito» y «sabiendo la necesidad» que tenían esas personas de obtener la documentación necesaria para lograr la reagrupación familiar.

Con los contratos que les hizo, según refleja la resolución, los supuestos arrendatarios podían acreditar «el requisito legal de que disponían de vivienda adecuada, a sabiendas de que ninguno iba a residir en la misma». Los contratos se suscribieron «a cambio de dinero, que en algunos casos devolvió en parte» el acusado.

Los inmigrantes que los rubricaron le pagaron cantidades que iban desde los 250 hasta los 600 euros. Además, la mayoría de ellos abonaron aparte 100 euros «por cada mensualidad hasta conseguir la reagrupación familiar». Los pisos estaban en las calles Real de Málaga, Enrique Granados y Nuestro padre Jesús de Las Gabias.

La sentencia revela que el acusado manifestó el día del juicio que efectivamente suscribió los contratos, «si bien hizo alguna reserva respecto a dos de ellos» y alegó que los firmaba «porque los arrendatarios trabajan en Ventas de Zafarraya y necesitaban renovar su tarjeta». En algunos casos, según declaró, le decían que sólo habían vivido cuatro días y que no le renovaban la tarjeta, ante lo que él les devolvía la fianza. Pero su versión exculpatoria no ha prosperado; el juez no le ha creído.

Para el magistrado, esa apariencia «de normalidad y legalidad» que pretendió transmitir en su declaración no se corresponde con lo manifestado por los inmigrantes y por la verdadera arrendataria de uno de los inmuebles, que dijo llevar viviendo cinco años con su hijo en uno de los pisos que aparecen en la relación de contratos analizados en este caso.

El testimonio de esta mujer, de iniciales R.M.D. ha sido clave para acreditar que allí nunca vivieron cinco de los marroquíes que figuraban en la causa como supuestos arrendatarios. Uno llegó a pagar en total 1.300 euros -300 euros primero y 100 mensuales durante diez meses- , sin que, según aseguró ante el juez, se le haya devuelto nada. Otro, que pagó 450 euros, confirmó que «ni vivió allí y el acusado sabía que iba a usar el contrato para acreditar los requisitos de la reagrupación familiar».

Solo con esos testimonios -relacionados todos con la misma vivienda, donde habita desde hace un lustro la española R. M. D.- , el juez entiende que «sería suficiente para acreditar que el acusado incurrió en la falsificación de contratos de forma continua». Pero es que existen más testimonios que vienen a verificar, a su juicio, el hecho delictivo, pues «todos los testigos mantuvieron la misma versión».

Los de las otras dos viviendas -en total eran tres- que figuraban en los contratos dijeron que vivieron sólo dos o tres días, nunca o únicamente los fines de semana. Hay un caso en el que el extranjero dijo que habitó dos o tres meses y que le devolvieron el dinero.

«No hay por tanto ni un solo testimonio que difiera o cree duda», concluye el juez, que está convencido de que los contratos, aunque tuvieran firmas verdaderas, no tenían como finalidad proporcionar un arrendamiento a esas personas «sino proveerles de forma simuladamente falsa de una vivienda» para acreditar en la vía administrativa el requisito de que la poseían.