Este año, regala lo que de verdad importa: bienestar y relax para los que más quieres
La firma andaluza líder en descanso saludable ofrece en exclusiva para Granada los icónicos sillones Stressless® y otras firmas de alta gama que combinan confort, diseño y tecnología
Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:52
Cuando se acerca la Navidad, encontrar un regalo realmente valioso puede ser complicado. ¿Y si este año el regalo fuera salud, comodidad y relax? MiColchón, ... empresa especializada en descanso personalizado con más de 45 años de experiencia, propone un obsequio que va más allá de lo material: el bienestar diario que solo un buen sillón relax puede ofrecer.
Con tiendas en Granada centro, Armilla y Motril, MiColchón ha convertido sus espacios en verdaderos templos del confort. Su catálogo incluye los mejores sillones relax del mercado, pensados para todos los estilos de vida, tanto deportistas, personas mayores o cualquier persona con dolencias, como para quienes desean convertir su salón en un refugio de desconexión total.
Stressless®, en exclusiva para Granada
MiColchón es el único distribuidor autorizado de Stressless® en la provincia de Granada, una firma noruega de referencia mundial por su tecnología ergonómica y su diseño escandinavo minimalista.
Los sillones Stressless® están diseñados para adaptarse de forma automática al cuerpo del usuario, gracias a su sistema de deslizamiento patentado, soporte lumbar activo y reposacabezas inteligente. Esta combinación permite aliviar la presión en espalda, cuello y piernas, favoreciendo la circulación y el descanso profundo.
Modelos como Stressless Sunrise o Stressless Consul se pueden probar en las tiendas de MiColchón, donde asesores expertos ayudan a cada cliente a encontrar el sillón que mejor se adapte a sus necesidades físicas y estéticas.
Más firmas premium: Nessen y Keyton
Además de Stressless®, MiColchón ofrece otras opciones de alto confort como:
●Nessen Relax, una firma nacional de alta gama con modelos que incorporan motores duales, función levantapersonas y tejidos fáciles de limpiar, ideales para el día a día sin renunciar al diseño.
●Keyton, referente europeo en sillones de masaje inteligentes con acabados modernos y prestaciones terapéuticas para quienes buscan un plus de bienestar.
Pero si algo diferencia a MiColchón, es su especialización en tejidos antimanchas de última generación, como Aquaclean y Acualine, que repelen líquidos y permiten una limpieza fácil con solo agua. Y para los más exigentes, la firma también ofrece sofás y sillones en piel natural de altísima calidad, seleccionada para ofrecer un tacto suave, durabilidad superior y un acabado elegante que envejece con carácter.
Servicios premium y garantías únicas
MiColchón destaca no solo por su selección de producto, sino por un servicio postventa excepcional y unas garantías líderes en el sector:
●Montaje y transporte gratuitos en toda la provincia.
●Retirada sin coste del sillón antiguo.
●Asesoramiento especializado a cargo de los Colchonólogos®, expertos en descanso formados para ofrecer soluciones personalizadas según dolencias, edad y estilo de vida.
●Garantía de 10 años en estructuras y rellenos y 7 años en mecanismos motorizados de sus sillones NESSEN. Un compromiso de calidad que solo MiColchón ofrece.
Visítalos y descubre sus promociones exclusivas de Navidad
Estas navidades, regalar descanso y bienestar tiene premio. MiColchón invita a todos los granadinos a visitar sus tiendas y descubrir las promociones que ha preparado para esta temporada:
- 50 € de descuento directo en cualquier sillón de la firma Nessen, la marca española de confort premium.
- Regalo de relleno nórdico premium de la firma Velfont por la compra de cualquier colchón Nessen, además de sus ventajas exclusivas: 12 años de garantía y 202 noches de prueba.
Y, por supuesto, estos regalos se suman a los descuentos de temporada, disponibles por tiempo limitado.
Dónde encontrar MiColchón en Granada
MiColchón está presente en tres ubicaciones clave para llegar a todos los rincones de la provincia:
GRANADA CENTRO
Acera del Darro, 16 (frente a El Corte Inglés)
??RMILLA
Parque Comercial Albán (junto a Leroy Merlin)
MOTRIL
Avda. de Europa, 106 (frente al CC Alcampo)
Esta Navidad, MiColchón invita a regalar descanso, salud y diseño. Un regalo que no se olvida, porque se disfruta cada día.
