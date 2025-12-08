Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Este año, regala lo que de verdad importa: bienestar y relax para los que más quieres

La firma andaluza líder en descanso saludable ofrece en exclusiva para Granada los icónicos sillones Stressless® y otras firmas de alta gama que combinan confort, diseño y tecnología

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:52

Cuando se acerca la Navidad, encontrar un regalo realmente valioso puede ser complicado. ¿Y si este año el regalo fuera salud, comodidad y relax? MiColchón, ... empresa especializada en descanso personalizado con más de 45 años de experiencia, propone un obsequio que va más allá de lo material: el bienestar diario que solo un buen sillón relax puede ofrecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este año, regala lo que de verdad importa: bienestar y relax para los que más quieres

Este año, regala lo que de verdad importa: bienestar y relax para los que más quieres