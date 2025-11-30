Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

El filósofo ruso Iván Pávlov es famoso, entre otras aportaciones, por su experimento denominado como 'El perro de Pávlov'. En él hacía sonar una campana ... justo antes de darle comida a los perros. Y tras repetirlo en varias ocasiones, los perros comenzaron a salivar solo con escuchar la campana. Y justo eso es lo que pretende conseguir una tienda de repostería que ha abierto recientemente en Granada.

La tienda en cuestión se llama Paulov, precisamente en honor al filósofo ruso, y se ubica en pleno centro de la ciudad, en el número 18 de la calle Reyes Católicos. Y aunque solo llevan un par de meses abiertos, lo cierto es que sus dulces ya son tendencia en Granada. «Al final nuestro eslogan está basado en el perro de Pávlov, queremos que la gente solo con pensar en nuestros dulces empiecen a salivar, de ahí viene el nombre de nuestra tienda», cuenta a Ideal Ángela Duque, propietaria de Paulov.

Según explica, su idea no era otra que crear en Granada «un lugar soñado para el amante del dulce», uno en el que encontrar bocados que emocionen y les dejen «con ganas de más». «Vendemos de todo: brownies, galletas rellenas, tartas de queso elaboradas con queso de la Granja Maravillas y cinnamon rolls», explica.

Todos sus productos los hacen a diario en su obrador, por lo que en su tienda nunca venden dulces del día anterior. Y como garantía de excelencia, Ángela desvela que siguen las recetas de la chef Cristina Jiménez, que es quien asesora a Paulov a nivel gastronómico.

En lo relativo a sus especialidades, la propietaria reconoce que los rollitos de canela son lo más demandado de la tienda desde su apertura: «Tenemos de diferentes sabores: pistacho, Kinder Bueno, Lotus, Oreo, el original… Además, la idea es que cada semana aumentemos nuestra oferta con un producto nuevo».

Otro aspecto destacado tiene que ver con las promociones que ofrecen desde su apertura. Por ejemplo, ofrecen un precio especial para quien compre una bebida y un dulce a modo de 'combo'. Mientras que quienes presenten el carnet de estudiante podrán disfrutar de un descuento del 50% en la segunda unidad de los productos que compren.

«La verdad es que no me esperaba una acogida tan buena. La gente viene y repite. Estoy muy contenta porque está yendo todo muy rápido». De hecho, la marcha es tan positiva que ya piensa en seguir creciendo como negocio. «Me gustaría que, además de en mi tienda, mis productos pudieran llegar a restaurantes, hoteles y otros lugares. Es mi primer negocio y todavía estoy empezando, pero no dejo de soñar», finaliza Ángela.