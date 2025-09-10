Don Carlos Martínez de Tejada o el asombro por el Misterio

El 8 de septiembre de 2025, la ciudad de Granada se detuvo en silencio en muchos corazones. No fue una jornada cualquiera. Fue el día ... en que partió a la Casa del Padre don Carlos Martínez de Tejada y del Rosal, sacerdote, maestro, alma litúrgica de una diócesis que lo vio caminar durante más de sesenta años. Tenía 86 años, pero su voz sigue resonando en los muros del Seminario, en las bóvedas de la Catedral, en los corazones que aprendieron a celebrar la fe como quien entra en lo sagrado.

Una vida sembrada en tierra fértil

Nacido en Loja, su ministerio comenzó entre olivares y aldeas, en Riofrío, donde la fe se tejía con manos campesinas. Luego, Granada lo acogió como hijo y pastor. Allí sirvió en Santa María Magdalena, en el Monasterio de San Jerónimo, en la Iglesia de Gracia. Fue Rector del Seminario Mayor, Delegado de Liturgia, canónigo de la Catedral. Pero más allá de los títulos, fue presencia, fue escucha, fue entrega.

El sembrador de almas sacerdotales

Durante casi dos décadas formó a generaciones de sacerdotes con la paciencia del que sabe que el alma crece despacio. Su espiritualidad era honda, su teología clara, su amor por la Liturgia, inagotable.

En la Universidad San Dámaso de Madrid presentó su tesis, y de ella nació su obra mayor: Cristo en nosotros la esperanza de la Gloria, casi mil páginas que no solo enseñan, sino que elevan. Como quien escribe no para explicar, sino para revelar.

El mistagogo que encendía el asombro

Don Carlos no enseñaba ritos, iniciaba en el Misterio. Nos mostró que la Liturgia no es repetición, sino presencia. Que el Misterio Pascual —la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo— no es historia pasada, sino actualidad viva. Que cada celebración es un umbral, una efusión del Espíritu que transforma lo cotidiano en eterno.

Nos invitaba a «vivir el don de Dios en el hoy de Dios», como quien abre una puerta y nos deja entrar en lo invisible. Como quien nos recuerda que la fe no se memoriza, sino que experimenta.

Un legado que no se apaga

En tiempos donde lo sagrado corre el riesgo de disfrazarse de espectáculo y la liturgia tiende a convertirse en estética arqueológica y sin alma en ciertos ambientes, Don Carlos fue un referente. Fue profundidad. Fue belleza. Su vida fue testimonio de que celebrar es entrar, no mirar. Que la fe no es decoración, sino transformación.

Sus familiares anunciaron su partida con palabras de San Pablo: «Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor» (Rm.14, 8-9).

Y en esa frase se resume su existencia: vivió para el Señor, murió en Él, y ahora descansa en su Luz.

¡Gracias, don Carlos! Que el Misterio que tanto amaste te reciba como tú nos enseñaste a recibirlo: con asombro, con gratitud, con el alma abierta.