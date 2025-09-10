Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

In Memoriam

Don Carlos Martínez de Tejada o el asombro por el Misterio

Andrés Palma Valenzuela

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:11

El 8 de septiembre de 2025, la ciudad de Granada se detuvo en silencio en muchos corazones. No fue una jornada cualquiera. Fue el día ... en que partió a la Casa del Padre don Carlos Martínez de Tejada y del Rosal, sacerdote, maestro, alma litúrgica de una diócesis que lo vio caminar durante más de sesenta años. Tenía 86 años, pero su voz sigue resonando en los muros del Seminario, en las bóvedas de la Catedral, en los corazones que aprendieron a celebrar la fe como quien entra en lo sagrado.

Don Carlos Martínez de Tejada o el asombro por el Misterio