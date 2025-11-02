Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta imagen formó parte de una información que salió publicada en IDEAL el pasado martes. Pepe Marín
El reverso del brillo

Andrés Neuman

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:38

El equipo que ojalá hubiera ganado representa a una orgullosa ciudad de poco más de veinte mil vecinos. Su rival ha conquistado ligas, jugado finales ... de Champions y porta los colores de una capital que roza el millón de habitantes. El presupuesto anual del equipo que ojalá hubiera ganado no daría para comprar un piso. El de su rival ronda los cien millones por temporada. Y eso que últimamente han moderado el gasto, porque el coste de su nuevo estadio pasa, si me alcanzan los dedos para contar, de trescientos millones. Mientras sus adversarios se echaban una siesta cronometrada, visitaban al fisio o pasaban por el spa, el central del equipo que ojalá hubiera ganado preparó el choque descargando un camión en el almacén donde se gana la vida.

