El reverso del brillo

El equipo que ojalá hubiera ganado representa a una orgullosa ciudad de poco más de veinte mil vecinos. Su rival ha conquistado ligas, jugado finales ... de Champions y porta los colores de una capital que roza el millón de habitantes. El presupuesto anual del equipo que ojalá hubiera ganado no daría para comprar un piso. El de su rival ronda los cien millones por temporada. Y eso que últimamente han moderado el gasto, porque el coste de su nuevo estadio pasa, si me alcanzan los dedos para contar, de trescientos millones. Mientras sus adversarios se echaban una siesta cronometrada, visitaban al fisio o pasaban por el spa, el central del equipo que ojalá hubiera ganado preparó el choque descargando un camión en el almacén donde se gana la vida.

El extremo izquierdo trabaja en una tienda de ropa por las mañanas y estudia y entrena por las tardes. Más de una vez, a la vuelta de un partido, se han ido directos al curro sin pasar por la cama. Los goleadores del Maracena ejercen a la vez repartidores. No de pases de gol, sino de paquetes varios. Uno de los capitanes, lateral derecho en la ficción del césped, atiende el tablao flamenco de su familia en el Albaicín. Otro de los capitanes, delantero en sus ratos libres, se levanta cada día a las seis para servir cafés en Peligros. Antes de saltar al campo, otro de los capitanes y mediocentros dio una arenga memorable a sus compañeros. La frase más citada de la arenga fue, inevitablemente, una sobre los huevos. A mí me conmovieron otras llenas de lucidez y perspectiva: «Representamos a unas familias, unos amigos, un pueblo. Vamos a disfrutar, vamos a sonreír, vamos a trabajar. Estamos a punto de crear un momento que ni las peores enfermedades nos van a borrar».

La Copa del Rey, no. Pero la copa del brindis a la vida la alzaron hasta el cielo. Durante la primera parte del partido, con la línea defensiva tan alta como su moral, el Maracena mantuvo heroicamente su puerta a cero y soñó con ser un raro caso de justicia poética. En la segunda parte, en menos de media horita, el Valencia le metió cinco goles al equipo que ojalá hubiera ganado. Pero para entonces, desde hacía ya rato, la dignidad tenía un claro vencedor.