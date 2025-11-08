La infancia está hecha un Cristo

No son campanas caídas. Ni retretes metálicos. Tampoco ceniceros para yetis. Son los maceteros que aparecieron de golpe, en toda su majestuosa fealdad, exactamente en ... medio del único y limitado espacio donde los niños del Realejo llevan compartiendo pelota desde hace varias generaciones. Mi hijo de cuatro años, que nació aquí en el barrio, también juega —o jugaba— en esa parcelita donde ahora las criaturas como él deberán elegir entre desaparecer o desnucarse.

Estas aberraciones cóncavas, forjadas por nuestros impuestos, y que atentan al unísono contra los derechos de la infancia y el sentido estético, representan según las autoridades un «embellecimiento del Campo del Príncipe y del entorno del monumento pétreo del Cristo de los Favores». Si esta es la belleza que reciben nuestra menguante infancia y el humilde Cristo, que bien les espetó a sus necios discípulos «dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis», entonces no tenemos perdón de Dios ni tampoco urbanístico.

En la resbaladiza tierra de la plaza ya hay rejas puntiagudas que rodean cada árbol y zona ajardinada, obligando a las familias a desvivirnos para que, cuando echan a correr, nuestros pequeños no queden convertidos en brochetas. Pero dicho peligro no bastaba: había que hacer algo más, con el pretexto de proteger al Cristo –que lleva allí unos tres siglos y medio–, para ahuyentar a la infancia e implantar en el centro del barrio la paz de los cementerios. ¿Que unos estúpidos vándalos, no precisamente niños, dañaron el otro día el sagrado monumento? Pues por eso se ha instalado en tiempo récord una cámara de vigilancia. A nadie se le escapa que los horripilantes recipientes, dispuestos en triángulo para obstaculizar lo más posible la diversión de las criaturas, no impiden en absoluto vandalizar la cruz. En esta plaza pública han convivido siempre niños y mayores. Quienes afirman defender la familia y el amor al prójimo podrían recordar que, sin infancia, los barrios se mueren. Junto al cadáver del nuestro, ahora tendremos unos desmesurados maceteros que colmar de ofrendas.

El problema de la plaza no son los traficantes. Los borrachos. Los agresores. Esos cristales rotos que tardan meses en recogerse. Esas cacas de perro por doquier. No, señor: el problema son los niños jugando a la pelota. ¡Habrase visto! Que vayan a encerrarse con sus teléfonos, sus redes sociales y su depresión en ciernes. Total, sólo se trata de su infancia y de nuestro futuro.

A la vez que se instalaba esta media docena de mastodontes, en un opaco pleno municipal se recortaba más de medio millón a las escuelas públicas de la Fundación Granada Educa, joya de la corona (y al parecer de espinas) de la educación infantil en nuestra ciudad. Salvo que se rectifiquen sabiamente, semejantes decisiones no merecerán ninguna benevolencia, porque sus responsables saben muy bien lo que hacen.