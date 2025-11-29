Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El sector cultural, unido en una iniciativa de IDEAL esta semana. Pepe Marín
Con otros ojos

De Granada a Ítaca

Andrés Neuman

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:51

Vista como mero objetivo en sí mismo, la capitalidad cultural a la que tan legítimamente aspira nuestra ciudad funcionaría como uno de esos destinos rápidos ... a los que estamos dispuestos a llegar de cualquier manera, incluyendo los vuelos más penosos. En perspectiva, en cambio, panorámicamente, merecería parecerse a la odisea a Ítaca, eterna capital de nuestro pensamiento cultural. Cavafis lo actualizó para el futuro: «Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca,/ desea que el camino sea largo,/ repleto de aventuras y conocimientos…/ Ten siempre en mente Ítaca,/ llegar es tu destino,/ pero no te apresures,/ que dure muchos años…/ Con la sabiduría de esas experiencias,/ comprenderás por fin qué significa Ítaca».

De Granada a Ítaca