De Granada a Ítaca

Vista como mero objetivo en sí mismo, la capitalidad cultural a la que tan legítimamente aspira nuestra ciudad funcionaría como uno de esos destinos rápidos ... a los que estamos dispuestos a llegar de cualquier manera, incluyendo los vuelos más penosos. En perspectiva, en cambio, panorámicamente, merecería parecerse a la odisea a Ítaca, eterna capital de nuestro pensamiento cultural. Cavafis lo actualizó para el futuro: «Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca,/ desea que el camino sea largo,/ repleto de aventuras y conocimientos…/ Ten siempre en mente Ítaca,/ llegar es tu destino,/ pero no te apresures,/ que dure muchos años…/ Con la sabiduría de esas experiencias,/ comprenderás por fin qué significa Ítaca».

Que las fuerzas de una ciudad se unan mayoritariamente en una misión colectiva, y no digamos cultural, tiene algo de prodigio. A lo mejor sólo por eso ya valdría la pena. Hay quienes critican la iniciativa argumentando, con sus mejores intenciones, que la política de los grandes acontecimientos tiende a descuidar los pequeños asuntos del día a día y las necesidades que siempre están pendientes. Siendo un peligro cierto, la realidad es que los impulsos institucionales, las inversiones materiales y las sinergias sociales que propicia la candidatura resultarían por desgracia impensables sin ella. En otras palabras, más que desatender el tejido cultural que en efecto sigue desatendido, la capitalidad generaría otros recursos que ahora no existen.

A su debido tiempo, disfrutaremos por supuesto de los grandes eventos y los grandes nombres, que son siempre la rutilante guinda del pastel. Pero también necesitaremos sembrar en estructura cotidiana y formación en escuelas, talleres y barrios. Aventurándonos por vías intrépidas y, a la vez, sin poner piedras en caminos que ya nos han llevado por la buena senda. Lo cual implica apoyar la educación y cultura públicas, desde las bibliotecas a los centros de enseñanza, y definitivamente incluye dejar de asfixiar a las escuelas infantiles municipales de la Fundación Granada Educa, que llevan enorgulleciéndonos desde 1980, cinco años antes de que se inventaran las capitales culturales europeas.

Entre otras cosas, necesitaremos también hacernos cargo de que Lorca es hoy, en el mundo entero, el poeta más universal. Lo cual representa un inmenso honor para nuestra ciudad, un motivo de celebración sin fin, pero también una deuda de memoria y una responsabilidad institucional. Eso supone cuidar en serio la Huerta de San Vicente, reforzar el Centro Lorca o crear una compañía estable y profesionalizada que escenifique el repertorio lorquiano para el mundo.

Todo ello y mucho más necesitaremos hacerlo llave en mano, con altura de miras y una generosidad que no dependa de colores, partidos ni cálculos coyunturales. Por cuidar el futuro desde ahora. Por desdecir a Quevedo y no seguir repitiéndonos: «soy un fue, y un será, y un es cansado». Por nuestro medio pan y nuestro libro, que dijera el poeta de la Granada de siempre.