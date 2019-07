Andaluces hace caja con la llegada del AVE

Casi a las tres de la tarde de un mes de julio, las calles de Granada entran en modo siesta. Quedan los trabajadores de vuelta a casa y el turista a la búsqueda de la heladería imprescindible. Sólo hay una vía en ebullición: la avenida de Andaluces, que lejos de adormilarse, se despereza para su hora punta. De la estación de tren sale, a las 15.00, el AVE destino Madrid y, media hora más tarde, el que llega hasta Barcelona. Estos se cruzan con los pasajeros que viajaron desde Madrid a las 14.35, mientras entran en la plaza los que tomarán el enlace en bus para viajar a Sevilla. A una media de 200 pasajeros por tren y 50 en el autobús, entre las dos y las cuatro pasan por allí unos 700 viajeros, a los que hay que sumar al personal de Renfe. Hace tres años, lograr este ajetreo era la esperanza lejana de un barrio 'atrapado' por las obras del metro y desahuciado por el aislamiento ferroviario. Echó la persiana la mitad de los locales; hoy, con el AVE, vuelven a hacer caja.

Curada la cicatriz del metro, que abrió en canal la calle de punta a punta, acabadas las obras en la estación y restablecido el tráfico de trenes, conectado por fin con Camino de Ronda a través de la pasarela peatonal, el barrio de los Pajaritos parece levantar el vuelo; aún con algún lastre. El presidente de la asociación vecinal, Asad Ali Asad, recuerda todavía los «tres o cuatro años» nefastos para la zona, por la que además dejaron de pasar los autobuses metropolitanos.

Ahora las calles «levantan cabeza», pero los vecinos no cejan en las reivindicaciones pendientes desde hace años, y las surgidas también de la mano del AVE. La principal es el arreglo de la calle Halcón, con una tapia a medio derruir que se debería retirar con las obras del parking en la estación, que no estará listo hasta Navidad. La tapia transcurre por un tramo de acera sucio y lleno de pintadas, estrecho, maloliente, que no tiene que ver con el moderno aspecto del nuevo muro metálico que tiene continuidad en la pasarela del Camino de Ronda.

«No viene mal que haya una nueva conexión con el Camino de Ronda, habrá que estudiarlo» Asad Ali Asad | Asociación de vecinos Pajaritos

Ésta ha sido un éxito, pero los vecinos quieren que la calle tenga una entrada peatonal y para tráfico más amplia a través de los terrenos del antiguo cuartel de automovilismo. «Hay que ver por dónde lo van a hacer y cómo. Parece que habrá edificios, jardines y una residencia, pero no viene mal que haya una conexión con la otra calle», resume Ali Asad.

Por otro lado, el parking que debe construir la Junta -las obras empezaron el viernes- está llamado a aliviar el atasco de taxis y vehículos privados a las puertas de la estación. Taxistas y vecinos reclaman que se reordene la plaza para facilitar el tránsito a unos y otros con la menor molestia posible para los residentes.

Pasarela de maletas

El sonido al que recurre Asad para describir la nueva vida en el barrio es el del constante ir y venir de maletas. En efecto, en la hora punta, sólo el césped artificial que adorna las vías del metro silencia el traqueteo de los equipajes, cientos de bolsos sobre ruedas que dan color a la calle. Los viajeros van o vienen de la estación de ferrocarril, pero hacen parada en los restaurantes a uno y otro lado. Hace un año, anticipando el 'boom' del AVE, Antonio e Isidro levantaron por primera vez la persiana de 'Primera estación'. Y sí, para muchos de los ocupantes del AVE y de sus trabajadores es una parada previa a la terminal.

En su salón se juntan los desayunos con las tapas del mediodía, los trajes de los ejecutivos con los uniformes de Renfe, los portátiles con los mapas de Granada. Hay turistas, especialmente italianos, cuentan en el bar. «Se ha notado mucho movimiento, muy concentrado en las horas del mediodía y la tarde. Sobre todo a las tres, la terraza y el salón se ponen a tope», cuenta Antonio Lucena. Cabe recordar que aún no hay cafetería en la estación, lo que anima aún más el ambiente en el resto de la calle. Isidro y Antonio han doblado la recaudación en caja. Mientras, en Mar de Brassas, Martín di Nappoli prepara las mesas y saca brillo a la barra. Él se trasladó de un local cercano a otro en la avenida de Andaluces hace ocho meses, en previsión del aumento de comensales, «y sí, se nota, se hace más caja, llevábamos muchos años aguantando detrás y me vine aquí porque sabía que venía el AVE, que le da mucha vida a esto que antes estaba muerto».

«Se nota mucho movimiento, concentrado a mediodía. Se puede hacer casi el doble de caja» Antonio Lucena | Bar-restaurante Primera Estación

Menos optimista es José Manuel Sánchez, que regenta el Continental desde hace cuatro décadas. Recuerda cómo durante la construcción de las vías del metro tenía que salir a parar la obra y que dejaran de cortar materiales a las puertas del local. Las ventas han subido «una 'mijita'», y confía en que sigan haciéndolo. Al otro lado de la acera, en El Tostadero, Francisco Labella atiende a IDEAL mientras entra una chica con su maleta: «Se nota más movimiento con el AVE, sobre todo dos horas a mediodía, cuando se llevan muchos bocadillos».

Nuevos locales

No sólo los restaurantes hacen caja con el AVE. En la estación abrirá un local de alquiler de vehículos, pero en la calle ya hay otros dos. Uno funcionaba antes del 'aislamiento'; otro ha ocupado el espacio de uno de los comercios que cerraron. Tras el mostrador de Europcar y Sixt explican que ha aumentado el número de visitas, especialmente de turistas nacionales que proceden del norte. «Se nota que hay más clientela», subraya Ais Castillo, trabajador de Sixt que ha percibido especialmente la afluencia de pasajeros procedentes de Zaragoza.

Con la llegada de la Alta Velocidad, Andaluces y todo el barrio de los Pajaritos empiezan a hacer caja de nuevo. Como relatan los comerciantes, será imposible reparar las pérdidas de cuatro años de aislamiento, no sólo en las vías, también a pie de calle.