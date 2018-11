Amplían la pintura de la Sirena en Escoriaza, mientras la Policía Local aún busca a su autor El grafiti de la sirena permanece en el muro próximo al pilar de la cuesta de Escoriaza. / R.S. Vecinos alertaron hace un mes de que el grafiti está en una zona patrimonial protegida y lo atribuyeron al Niño de las Pinturas, quien negó su autoría ROSA SOTO GRANADA. Domingo, 18 noviembre 2018, 01:47

Hace prácticamente mes y medio que una sirena nada en el muro del pilar situado al final de la cuesta de Escoriaza, en el barrio del Realejo. En todo este tiempo el autor o los autores han aprovechado para ampliar la pintura, añadiendo un fondo con diferentes tonos azulados y varias firmas ilegibles a su alrededor. Mientras tanto, la Policía Local sigue investigando al hasta ahora artista anónimo, cotejando su base de datos y comparando con diseños similares.

En estos momentos, un equipo de agentes especializados están analizando la metodología y la grafología para localizar al autor. La Policía también afirmó que no consta ninguna autorización para pintar esta sirena en el muro, ya que esta pintura «podría estar vulnerando el patrimonio histórico de una zona protegida», según alertaron a través de las redes sociales varios vecinos a inicios del mes pasado. La activista de SOS Granada Mayte Fernández fue la primera en dar la voz de alarma a través de Twitter sobre el grafiti y un posible ataque contra el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. En un primer momento, lo atribuyó al Niño de las Pinturas porque «tenía una rueda dentada, seña de identidad» del artista granadino. Sin embargo, el grafitero contactó con este diario para negar la autoría de la sirena y no quiso entrar en la polémica de si alguien estaba plagiando su estilo y sus marcas características. No obstante, ahora la Policía Local pone en duda que este muro esté catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y está esperando confirmación oficial, ya que si no vulnera la normativa local sobre estas áreas, la pintura no constituiría un delito. De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, el muro en el que se encuentra la pintura está en 'suelo urbano del conjunto histórico', pero no consta, por ejemplo, que tenga el grado de protección estructural que sí tiene el Parque de Las Palmas, ubicado justo enfrente del pilar de la cuesta de Escoriaza.

Limpieza

IDEAL preguntó al Ayuntamiento de Granada acerca de la clasificación del muro en el que está la sirena para conocer si está protegido o no, pero al cierre de esta edición todavía no había recibido ninguna respuesta. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, apuntó hace un mes a este diario que si la Policía Local no encontraba al hasta el momento autor anónimo del grafiti, se cerraría el caso con una pintura huérfana y sin ninguna posible sanción. Fernández Madrid también comentó en octubre que, una vez localizado el grafiti, el siguiente paso era establecer una fecha para eliminarlo y restaurar la pared.

Sin embargo, un mes después todavía no se desconoce si finalmente se llevará a cabo esta limpieza y, si es así, cuándo se llevará a cabo.