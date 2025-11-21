Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi en Granada pasa por una subida tarifaria

El PP abre la puerta a una negociación con el sector que permita sortear el rechazo de los profesionales de la capital, aunque reitera que el cambio no puede ser «lesivo» para los granadinos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi pasa por una subida tarifaria. Es la conclusión que se desprende de las palabras del portavoz ... municipal, Jorge Saavedra, este viernes después de anunciar el impulso de una iniciativa plenaria con la que el equipo de gobierno busca fijar una posición común entre todos los grupos del Ayuntamiento antes de negociar la inclusión de nuevos municipios con el sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  9. 9 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  10. 10

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ampliación del área de prestación conjunta del taxi en Granada pasa por una subida tarifaria

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi en Granada pasa por una subida tarifaria