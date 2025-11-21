La ampliación del área de prestación conjunta del taxi en Granada pasa por una subida tarifaria

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi pasa por una subida tarifaria. Es la conclusión que se desprende de las palabras del portavoz ... municipal, Jorge Saavedra, este viernes después de anunciar el impulso de una iniciativa plenaria con la que el equipo de gobierno busca fijar una posición común entre todos los grupos del Ayuntamiento antes de negociar la inclusión de nuevos municipios con el sector.

Como ha contado este periódico en los últimos meses, existe un enorme interés en varias localidades del Área Metropolitana en incorporarse al área de prestación conjunta, una zona compuesta en estos momentos por la capital nazarí y buena parte de los municipios cercanos -como Peligros, Armilla o Maracena- que comparten una única tarifa independientemente del lugar en el que se suban los usuarios. Consistorios como los de Atarfe, Monachil, Cúllar Vega, Alhendín, Las Gabias, Albolote o Alfacar han completado ya los trámites necesarios para su adhesión y se encuentran a la espera de que la propuesta sea respaldada en el órgano que coordina la iniciativa, en la que están representados las entidades locales, la Junta de Andalucía y los colectivos de representación del taxi, entre ellos la Gremial.

La entrada de estos últimos municipios, que ya se intentó tras el verano, se encontró con el rechazo de la mayoría de los profesionales de la capital, que tumbaron la propuesta al considerar que la ampliación les perjudicaba económicamente. Según han trasladado varios de estos taxistas a IDEAL, con la aplicación de una única tarifa, la de Granada, pierden dinero en los trayectos que comunican la ciudad con los pueblos incluidos en el área, de los que en la mayoría de los casos vuelven además de vacío.

Estas mismas fuentes apuntan a otro asunto que genera malestar y es la cuestión de las licencias. Según trasladan, existen profesionales en los pueblos que se hicieron con estos permisos a un precio muy por debajo del valor de los de la capital, por lo que su ingreso en el área de prestación conjunta los revalorizaría notablemente. «Es un pelotazo. Compran por 30 o 40 y venden, cuando entran, por 120 o 150. Presionan a sus ayuntamientos para entrar no con el fin de mejorar el servicio, sino para buscar ese beneficio», señalan.

Pese a las reticencias, parte del sector consideraría aceptar ampliar la zona si, a cambio, se equilibrara la balanza. Dos son las opciones más repetidas por los taxistas consultados por este periódico: incorporar el aeropuerto al área para que los profesionales de la capital puedan trabajarlo o aumentar la tarifa única para que los desplazamientos a lugares más alejados no les suponga una merma tan grande en los ingresos.

Este viernes, Saavedra ha anunciado una iniciativa del grupo popular con la que la formación quiere fijar una posición común en el Ayuntamiento antes de negociar con el sector la ampliación. Como ha reconocido a preguntas de los periodistas, se trata de un proceso «complejo» que viene determinado por una actualización de las tarifas «que tenemos que asumir todos».

«Subida marginal»

La postura del gobierno local es, sin embargo, clara respecto a cualquier cambio: debe penalizarse más el desplazamiento metropolitano que el interno en la capital. «La subida que tendrían que asumir los granadinos tiene que ser marginal, es decir, que no puede penalizar de una manera intensa al ciudadano de Granada», ha remarcado el portavoz.

Sobre si cualquier cambio se hará con o sin el sector, Saavedra ha reiterado la posición ya expresada por la edil de Movilidad, Ana Agudo, en la última comisión, que pasa por no modificar nada sin el beneplácito de los profesionales. «Queremos retomar esa negociación con ellos después de esta moción y esperamos poder encontrar una fórmula tarifaria en la que todos nos sintamos cómodos, tanto los de Granada como los del Área Metropolitana, y evidentemente no queremos hacerlo de espaldas al sector», ha dicho.

El dirigente ha defendido que la opinión del Ayuntamiento es «muy positiva» respecto al funcionamiento del área de prestación conjunta. Según ha dicho, se trata de una iniciativa «buena para la movilidad» que hay que seguir impulsando para ahondar en la «vocación metropolitana» de Granada.