La ampliación del área de prestación conjunta se pospone por el rechazo de los taxistas granadinos

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi se ha pospuesto después de que parte del sector se haya mostrado en desacuerdo. Así lo ... ha desvelado la edil de Movilidad, Ana Agudo, a preguntas del grupo municipal del PSOE, que se ha interesado este martes por la situación de la medida.

En la comisión informativa de Movilidad, la responsable ha reconocido que el equipo de gobierno tenía interés en la ampliación al ser beneficiosa para los ciudadanos y que planteó varias alternativas a los taxistas. La respuesta de los profesionales ha sido negativo, sin embargo, a una iniciativa que ha permitido unificar las tarifas de la capital y de muchos de los municipios que rodean la ciudad, como Peligros, Armilla o Maracena.

La dirigente ha explicado que las conversaciones se mantienen con el sector, pero que, por el momento, la posible ampliación, que estaba previsto alcanzar a otros ocho o nueve municipios, queda de momento en el aire.

Este periódico ha contactado con la Gremial del Taxi, cuyo presidente ha confirmado lo expresado por la edil. Según ha informado Juanjo López, representante del sector, las conversaciones entre el Ayuntamiento y la entidad se vienen produciendo desde hace meses y ha reconocido que parte de los profesionales veían con buenos ojos la incorporación de nuevas localidades.

El plan pasaba por cerrar el primer anillo con la entrada de Albolote y Víznar y sumar otros pueblos de la segunda corona, como Alhendín, Cádiar, Pinos Genil, Monachil o Atarfe. De haber salido adelante la propuesta, el sector pasaba de servir a 389.000 habitantes a casi medio millón.

El problema, según ha reconocido, estaba en la tarifa, que lleva sin actualizarse desde 2023. En la actualidad, los servicios urbanos cuestan 0,99 euros el kilómetro y los interurbanos, 1,42 euros. Ambas partes pactaron una cifra intermedia que incrementaba el servicio ligeramente «pero no afectaba a los bolsillos de los usuarios». «Queríamos evitar que existiese la percepción de que lo iban a pagar los vecinos de la capital porque no es así. Los táximetros miden por kilometraje y por tiempo y calculamos una subida que permitiese compensar y no incrementar el coste para los usuarios habituales de la ciudad», ha especificado.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la asamblea de taxistas, parte de la cual consideraba que la mejora no era suficiente. El presidente de la Gremial ha reconocido que no puede apoyar en estos momentos una ampliación que no desea en estas circunstancias la mayoría de los profesionales, aunque no ha cerrado la puerta a seguir hablando sobre las tarifas y la mejora de un servicio «que es esencial para la ciudadanía».