La ampliación del área de prestación conjunta se pospone por el rechazo de los taxistas granadinos

El sector dialoga con el Ayuntamiento para una adaptación de las tarifas, que llevan congeladas desde 2023

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 20:18

La ampliación del área de prestación conjunta del taxi se ha pospuesto después de que parte del sector se haya mostrado en desacuerdo. Así lo ... ha desvelado la edil de Movilidad, Ana Agudo, a preguntas del grupo municipal del PSOE, que se ha interesado este martes por la situación de la medida.

