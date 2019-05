Las ampas de varios colegios financian toldos para combatir el calor Toldo instalado en un centro de Armilla / Alfredo Aguilar Docentes denuncian que las altas temperaturas dificultan el seguimiento de las clases y piden a la Junta soluciones PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Martes, 14 mayo 2019, 02:07

La clase de Roberto Linares en el colegio San Francisco de Cájar no tiene ventilador, ni ningún otro medio para combatir el calor en las aulas. El termómetro llega a alcanzar los 33 grados centígrados a las nueve de la mañana en verano y el centro, como la mayoría de los colegios públicos, no dispone de climatización. El profesor encargado de curso imparte clase en primero de educación primaria. «En los días de calor tenemos que echar hasta abajo las persianas porque las clases son un auténtico horno», denuncia el docente. El sol incide en el este del edificio durante todo el día y el centro pide más sombra.

Inspección de Trabajo puso en 2017 una reclamación por las condiciones laborales y las altas temperaturas. La dirección del colegio solicitó a la delegación un proyecto para aislar las instalaciones. Sin embargo, alegan que nunca obtuvieron respuesta de la administración andaluza. «Sólo pedimos que nos pusieran unos toldos o lamas en las ventanas», señala. « El colegio está orientado al este y le da el sol todo el día», lamenta Linares, que también fue gerente del colegio San Francisco. La temperatura dificulta continuar las clases con normalidad. El centro se ve obligado a mezclar a los alumnos en espacios compartidos, sacarlos al patio e incluso a anular las lecciones. «El verano pasado tuvimos suerte y no hizo tanto calor, pero este año ya se empieza a notar. En sus pupitres hacen un esfuerzo mental y así es imposible rendir. Ni los estudiantes, ni los profesores».

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres (FAMPA) apunta que esta situación ha llevado a las ampas de varios colegios a comprar toldos, entre otros medios, para acabar con el malestar de sus hijos. Ante la inacción de la administración, el colectivo anima a las familias y al profesorado a sumarse a las movilizaciones contra el cambio climático e invita a informar al alumnado sobre los efectos de «este problema que ya notan en las aulas»: «Ir a clase es importante, pero también lo es no pararse a esperar los efectos del cambio climático. Sobre todo cuando el calor es insoportable y las medidas que se implantan para combatirlo, como instalar aire acondicionado, son contraproducentes y ayudan a que empeore el clima», mantienen. La secretaria general de enseñanza de CCOO, Mercedes Liñán, asegura que el sindicato denunciará las situaciones en las que no se cumpla la normativa de salud laboral y exigirá a la Junta el acondicionamiento de los centros. El sindicato dice que la Junta no ha remitido todavía ninguna de las recomendaciones de actuación en durante las olas de calor, aunque critica que otros años han sido irrisorias.

Por su parte, el CSIF pide la suspensión del programa de refuerzo educativo que se desarrollará durante el mes de julio en nueve centros de la provincia. El sindicato se alegra de que esta medida no haya sido bien acogida ya que considera el programa insuficiente para acabar con el abandono escolar y pone en peligro a los menores que se apunten a las actividades porque la mayoría de los centros no están adecuados para operar durante los meses más calurosos. Consultado por este periódico en relación al número de centros acondicionados, si se emiten recomendaciones ante las altas temperaturas y si la administración prevé tomar medidas extraordinarias, la Junta no ha dado respuesta.