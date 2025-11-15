El AMPA Piolín y el Ayuntamiento se suman a la solidaridad en Las Gabias
Recaudan ropa, enseres, calzado y otros productos necesarios para la familia de la menor fallecida en el municipio este jueves
Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:26
El Ayuntamiento de Las Gabias y el AMPA Piolín, del centro la Ermita, donde estudiaba la menor fallecida este jueves en un incendio, se han ... sumado a la oleada de solidaridad desplegada en el municipio para ayudar a la familia niña. La vivienda quedó arrasada y todo lo que había en las dependencias resultó abrasado.
Buscan ahora ropa y zapatos de las tallas de los niños pequeños y sus progenitores y mantas y todos aquellos enseres y productos de higiene. La entrega será posible a partir del próximo lunes a las 9.15 horas en las instalaciones del centro educativo.
El Ayuntamiento, por su parte, ha habilitado en la sede de Protección Civil un punto de recogida este sábado y domingo de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
La iniciativa social cuenta también con el apoyo de numerosos negocios del pueblo y sus vecinos
