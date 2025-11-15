Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega de donaciones en un negocio de Las Gabias Pepe Marín

El AMPA Piolín y el Ayuntamiento se suman a la solidaridad en Las Gabias

Recaudan ropa, enseres, calzado y otros productos necesarios para la familia de la menor fallecida en el municipio este jueves

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

El Ayuntamiento de Las Gabias y el AMPA Piolín, del centro la Ermita, donde estudiaba la menor fallecida este jueves en un incendio, se han ... sumado a la oleada de solidaridad desplegada en el municipio para ayudar a la familia niña. La vivienda quedó arrasada y todo lo que había en las dependencias resultó abrasado.

