Una amistad incombustible

Me decían: «Esta promoción es una cosa rara». Porque no sólo han venido celebrando las fechas más redondas –veinticinco, treinta…–, sino que, hace ya tiempo, decidieron encontrarse cada año, eso sí, en un lugar distinto. En esta ocasión, al cumplir las bodas de oro la promoción 64-69 de Ciencias Químicas, ha querido volver a la ciudad donde estudiaron. Y no digo a su facultad porque, entonces, las aulas estaban ubicadas en la de Derecho. «Dábamos algunas clases en los pasillos», recordaban.

Joaquín García, que fue quien me puso en la pista, me contaba algunas anécdotas al igual que Fermín Ales y Miguel Mª Marín, a los que saludé al llegar al salón de Grados de Ciencias a donde la decana, Mª Carmen Carrión, les recibía –«A muchos os conozco»– y les dirigió unas bonitas palabras resumiendo los cambios que han tenido lugar en estos años y algunas de las necesidades que la facultad tiene porque «ya no cabemos».

Con ella, en la mesa presidencial, Eduardo Barea, el único profesor de aquella época, que desgranó recuerdos de los viajes que realizaron juntos; además de Eduardo Battaner, que realizó la conferencia; y estaba –curiosidad–, otro Eduardo, en este caso Cabrera, también otro de los participante en la reunión de antiguos compañeros y siempre amigos «hasta los consortes se llevan bien», en la que participaba Juan Fernández –me dio mucha alegría verle–; al igual que Sebastián Garbayo, Joaquín Urda, Alberto Rodríguez, Joaquín Navarro y Juan Morales.

Hasta el domingo tienen prevista muchas actividades, entre ellas, la visita que hoy realizan a la Alpujarra. Mañana, en la cena de despedida en el hotel Granada Center, decidirán el lugar de la próxima reunión. Y es que siguen decididos a mantener la tradición, lo que da idea de la unión que tienen.

Así lo harán Salvador Fernández, Pedro Carmona, Francisco Hernainz, José Antonio Medina, Antonio Romero, José Martín, Luis Jiménez, Alonso Sánchez, Antonio Robles y Jesús Candenas, que, me dijeron, era el delegado, uno de los promotores de las primeras iniciativas para volver a unirlos después de que sus responsabilidades profesionales y personales los repartiera por distintos putos de la geografía.

Y si a estas alturas se preguntan si es que no había mujeres en la promoción, pues nada más lejos de la realidad, porque hace cincuenta años estaban ya al cuarenta por ciento en estos estudios, los que realizaron Celia Carmona, Magdalena Guerrero, Concha Sánchez, Ángela Palomera, Mª Victoria Romero, Rosa González, Encarnita Sevilla, Lola Portal y Luisa María Franquelo, cuyo marido, Pedro, es también de Químicas, pero de otro curso, como me contaba.

En Granada están también Gloria Méndez, Mª Luisa Sánchez, Loli Alcalá, Mari Trini Medialdea, Pilar López de Coca, Teresa Guardia, Margarita Salve, Concha González, Cristina Romero, Lola Sánchez, Marisol Ortega, Mª José Mundo y Mª Ángeles Gordo.

Mucho que compartir, incluido el recuerdo de quienes no están, y a los que siempre tienen en mente. Porque son un grupo que tiene mucha química. Se les nota. Feliz estancia en Granada.