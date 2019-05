La Mirilla Una amistad más que duradera La primera promoción de Magisterio de La Inmaculada-Ave María posa en su reunión anual. / R. L. PÉREZ La primera promoción de Magisterio de la Escuela La Inmaculada-Ave María se reencuentra de nuevo en su cita anual ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS Granada Jueves, 9 mayo 2019, 01:58

Ya han cumplido el cuarenta y tres aniversario desde que terminaron sus estudios y llevan casi dos décadas -las cumplirán el próximo año- reuniéndose ininterrumpidamente en un encuentro siempre cargado de emociones y de vivencias. Son la primera promoción de Magisterio de la Escuela La Inmaculada-Ave María donde estudiaron entre los años 1973 y 1976.

La idea, me contaba José María Jiménez, surgió con motivo de las bodas de plata, una cifra redonda que propició la primera cita. En ella decidieron repetirlo y así lo han hecho. Para ello, se creó una 'comisión permanente' de la que forma parte el propio José María y que comparte con Francisco Sierra y con Manuel Romerosa que, en esta ocasión, no pudo estar presente.

Sí lo hizo Juan José F. Montoya; no en vano ha sido el coordinador de este año, un cargo que se va renovando y que propicia que la persona designada se encargue de planificar la jornada y, algo muy importante, ocuparse del almuerzo.

Buen trabajo que permitió pasar un día que comenzaron con un paseo histórico-cultural que partía desde Plaza Nueva en el que contaron de nuevo con un gran guía, Ricardo Pérez, que se ocupó de mostrar la mejor Granada.

Y es que, no todos los componentes de la promoción viven aquí. De hecho, me contaban que en años anteriores se han reunido en distintas localidades como Torrox o Motril. No pude enterarme de los planes que, seguro, ya estará gestando la nueva coordinadora, nombrada con el ceremonial que merece, Conchi Aguilera.

Allí estaban José Vilchez, Domingo Coca, Irene Torres y José Hidalgo, además de Pilar Sánchez que, sin ser de la primera promoción, se incorporó al grupo y lleva años participando en el encuentro.

Se unen también cónyuges y algún que otro familiar, como Virginia Ortiz, hermana de Manuel Ortiz. El nombre de Virginia les puede sonar porque ha estado unos días como concejala del ayuntamiento de la capital tras la marcha de Rocío Díaz al ser nombrada directora del Patronato de la Alhambra. Más nombres de la reunión son los de Pilar Rodríguez, Ramón Heras, Abelardo Villén, Ramona Núñez, Rafael Ureña, Manuel Díaz y María C. Morales.

Me enteré de muchas cosas: que lo pasaron en grande y disfrutaron de las vistas entre recuerdos y recuerdos; que no pierden el contacto porque tienen un grupo en el que van contando sus novedades; y que ya están pensando en lo que van a hacer con motivos de las bodas de oro. Sí ya sé que faltan siete años, pero nunca es malo pensar en ello. De momento, la celebración será del vigésimo aniversario de su primer reencuentro, el que no han dejado desde entonces. Pues enhorabuena.