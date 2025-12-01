Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Cientos de granadinos acuden cada domingo a los mercadillos de Granada. Es una buena ocasión para comprar prendas de vestir y calzado a precios más ... que competitivos. Sin embargo, hay que andarse con ojo para no caer en falsificaciones.

Y eso es precisamente lo que ha centrado la última actuación de la Policía Local de la ciudad, en su actividad de prevención de venta ambulante y de delitos contra la propiedad industrial. Atención a las cifras: hasta 371 prendas deportivas falsificadas incautadas en un puesto del mercadillo del Zaidín y 285 pares de zapatillas igualmente copiadas en el de Almanjáyar.

Por último la Policía quiere lanzar el siguiente mensaje al conjunto de la ciudadanía: «No te dejes engañar por precios demasiado buenos. Las falsificaciones perjudican los negocios legales y desprestigian las marcas», concluyen.