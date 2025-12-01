Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín
La Policía Local de Granada informa de su última actuación contra las falsificaciones
Granada
Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:26
Cientos de granadinos acuden cada domingo a los mercadillos de Granada. Es una buena ocasión para comprar prendas de vestir y calzado a precios más ... que competitivos. Sin embargo, hay que andarse con ojo para no caer en falsificaciones.
Y eso es precisamente lo que ha centrado la última actuación de la Policía Local de la ciudad, en su actividad de prevención de venta ambulante y de delitos contra la propiedad industrial. Atención a las cifras: hasta 371 prendas deportivas falsificadas incautadas en un puesto del mercadillo del Zaidín y 285 pares de zapatillas igualmente copiadas en el de Almanjáyar.
Por último la Policía quiere lanzar el siguiente mensaje al conjunto de la ciudadanía: «No te dejes engañar por precios demasiado buenos. Las falsificaciones perjudican los negocios legales y desprestigian las marcas», concluyen.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión