Alumnos de Granada y Atarfe brillan en un concurso nacional de divulgación científica

Todo comenzó en la clase de Robótica del Colegio El Carmelo, cuando la profesora Cristina Martínez propuso un reto a sus alumnos de 1º de ESO: desarrollar un proyecto que integrara alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). «La primera idea fue crear puntos limpios con códigos QR que, al escanearlos, te daban puntos. Además, podías subir fotos reciclando a una red social», recuerda Miguel, uno de los alumnos del cole. «Después pensamos que los videojuegos podían ser una buena herramienta para divulgar la ciencia entre los niños», añade su compañera María.

A primera hora de la mañana, el colegio es un hervidero de padres y alumnos. Todos felicitan a los campeones, María, Miguel, Inés, Cristina y Alexandre, que han vuelto a montar para el periódico el mismo expositor que llevaron a Castellón. Allí, ante equipos de otros centros educativos, defendieron con entusiasmo Eco-Aventura, el proyecto en el que han trabajado durante meses y con el que han conseguido el primer premio en la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático del certamen internacional Ciencia en Acción 2025.

De Granada a Castellón pasando por Madrid

A partir de la idea inicial, los alumnos combinaron creatividad, programación y diseño. Utilizaron MakeCode Arcade para crear los minijuegos, Sketchbook para diseñar el logotipo, Keynote para la página principal y Canva para la presentación. Incluso elaboraron un presupuesto de viabilidad con Numbers. Todo con herramientas gratuitas, demostrando un dominio digital que sorprende a muchos adultos.

«Al principio fue complicado ponernos de acuerdo», admite Miguel. Pero, una vez en marcha, se organizaron como un pequeño equipo empresarial: Alexandre y Miguel se encargaron del guión, Inés del plan económico, Cristina del marketing y María de la programación. Lo que empezó como un trabajo de clase terminó convirtiéndose en una experiencia que los llevó mucho más lejos de lo que imaginaban.

El primer reconocimiento llegó con la MBA League de Granada, un concurso que premia proyectos escolares con espíritu emprendedor. Allí obtuvieron el primer puesto en la categoría Beta. Ese triunfo los llevó a la final nacional en Madrid. No ganaron, pero su esfuerzo y entusiasmo impulsaron a su profesora a presentar el proyecto a Ciencia en Acción, uno de los certámenes más prestigiosos de divulgación científica en el ámbito iberoamericano.

La XXVI edición de Ciencia en Acción se celebró el 8 de noviembre en la Campaneta Factoría Cultural de Onda (Castellón), organizada por la Red Innpulso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Allí se dieron cita estudiantes, profesores y divulgadores de toda España, Portugal y Latinoamérica. De entre más de 300 participantes y 64 proyectos seleccionados, Eco-Aventura destacó por su originalidad, su rigor y su forma de comunicar la ciencia.

«Estábamos muy nerviosos», confiesan Cristina e Inés. «Cuando el jurado dijo nuestro nombre, sentimos una alegría tremenda. Al principio no nos lo creíamos, pero habíamos trabajado mucho, y al final el esfuerzo tuvo recompensa», añade Miguel.

Aprender ciencia jugando

El prototipo de la aplicación incluye cuatro minijuegos y pequeños retos, como reciclar botellas de plástico o responder preguntas sobre el medio ambiente. Los jugadores acumulan puntos y pueden comprar objetos fabricados con materiales reciclados: camisetas, bolígrafos o tazas. Cada perfil de usuario muestra su progreso y una frase motivadora diaria, como «No arruinemos la Tierra: es difícil encontrar un buen planeta».

En el stand del concurso, los visitantes podían probar el juego en iPads y sellar un «pasaporte» al completar todos los retos. «La gente era muy maja y había mucha competencia», recuerdan entre risas.

Para Cristina, su profesora, el aprendizaje ha sido doble. «Ha sido muy motivador. Me ha sorprendido la soltura que han adquirido al exponerlo, cómo defendían sus ideas con tanta pasión», explica.

«Aprendimos que el medio ambiente está muy afectado por nuestras acciones y que, con pequeños gestos como reutilizar materiales, podemos cambiar las cosas», añade Alexandre. El juego, dice, «está pensado para niños más pequeños, para enseñarles desde edades tempranas a reciclar y cuidar el planeta, pero también sirve para sensibilizar a los de nuestra edad».

Los alumnos aún no tienen claro qué quieren estudiar, pero todos coinciden en algo: esta experiencia los ha hecho mirar hacia el futuro con una nueva vocación. Tal vez por la ciencia, tal vez por el emprendimiento. En cualquier caso, con la certeza de que la aventura de cuidar el planeta ya ha comenzado.

Ampliar Alumnos del CEIP Dr. Jiménez Rueda de Atarfe reciben su mención especial Los más pequeños también triunfan En Onda coincidieron con otro grupo granadino: los alumnos de Educación Infantil del CEIP Dr. Jiménez Rueda de Atarfe, que participaron con su proyecto 'Pequeños alquimistas culinarios: del olivo a la mesa', por el que recibieron una mención especial. Eran los concursantes más pequeños del certamen, y su trabajo, elaborado por Jaime, Amanda, Rafael, Nadia, Marcos, Jimena, Lucía y Gonzalo, recogía lo aprendido durante el proyecto de aula del curso pasado. «Un día pregunté en clase de dónde venía el aceite y me dijeron que del Mercadona», sonríe su profesor, Francisco José Jiménez Molina, que además ha obtenido el primer premio ex aequo en la modalidad Trabajos de Divulgación Científica Online con su proyecto 'Periódico CienciAtarfe: la ciencia que transforma la calle'. Los pequeños científicos de Atarfe aprendieron a recoger aceituna, visitaron una almazara para conocer el proceso de extracción del aceite y, con la ayuda de la científica Carmen Flores, se convirtieron en catadores. Incluso elaboraron gominolas con aceite de oliva, en un viaje didáctico que unió ciencia, alimentación y cultura andaluza

