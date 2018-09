Los alumnos de la Escuela de Idiomas empiezan los exámenes con obras Una de las cuatro nuevas clases que tendrá la Escuela de Idiomas aún sin finalizar las obras. / LORENA ROJAS En el proyecto se contemplan mejoras en el interior del edificio y un nuevo aparcamiento LORENA ROJAS Granada Viernes, 7 septiembre 2018, 00:47

Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) comenzaron el pasado lunes las pruebas de recuperación -que finalizarán el día 10- con las obras del edificio sin finalizar.

Tras la clausura del curso escolar se iniciaron las reformas en el interior y exterior del centro. En el proyecto se distinguía la creación de un nuevo aparcamiento con 62 plazas y mejoras en el interior de las instalaciones de la EOI como la creación de cuatro nuevas aulas y el cambio de puertas y ventanas, además de mejorar la acústica y la iluminación de las clases.

Los alumnos no entienden cómo siguen las obras sin finalizar después de estar todo el verano a «pico y pala». No comprenden por qué se le dio más urgencia terminar el aparcamiento ya que «lo importante era terminar las aulas», apuntan.

Los nuevos espacios están «totalmente empantanados», mientras que a las clases ya existentes les faltan 'detalles' como la terminación de los falsos techos o la iluminación, detalló Paca Moya, miembro del consejo escolar del centro.

Varios estudiantes manifestaron su enfado al ocurrir un imprevisto durante un examen de certificación el pasado lunes: se fue la luz. Esto conllevó el cambio pertinente de aula, la acumulación de nervios en los examinados y el retraso consiguiente en la realización de la prueba. La consejería no tuvo constancia del percance. Aclaró que los centros tienen su propia autonomía y que al solventarse el contratiempo rápidamente, la escuela no consideró la situación como un problema grave, por lo que el centro no avisó a la administración.

Previsión y compromiso

El propósito de Educación al contratar la obra con la constructora fue que las obras deberían de estar finalizadas antes del comienzo del nuevo curso escolar.

La empresa tiene la previsión y compromiso de terminar las reformas en la Escuela Oficial de Idiomas antes del día diecisiete de septiembre, cuando inicia el curso.

Por otro lado, el alumnado sigue quejándose de la mala comunicación que tiene la escuela con el transporte público. El edificio está alejado tanto de los autobuses que salen para la zona Norte como los que salen hacia la zona sur. Consideran que el Ayuntamiento de Granada no mejoró la situación con el último cambio de los itinerarios de los autobuses.

El Ayuntamiento prometió al equipo directivo del centro alargar la antigua línea SN2 hasta el final de la calle Joaquina Eguaras. Al suprimir la línea, se sienten «más apartados que nunca». Reclaman una línea de largo recorrido que conecte la EOI con el centro de la ciudad.